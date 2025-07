Neue bei "Alles was zählt": Mit welcher Hauptdarstellerin ist SIE verwandt?

Essen - Land unter bei " Alles was zählt "! Während Isabelle Reichenbach vom plötzlichen Erscheinen ihrer Tochter überrumpelt wird und Daniela Ziegler offenbar eine Doppelehe führt, werden die Blicke zwischen Charlotte "Charlie" Beer und Deniz Öztürk intensiver, was Milan Hafner mitbekommt.

Alles in Kürze

Hinterhältig quartiert sich Sophia bei ihrem Onkel Kilian (Marc Dumitru, 39) ein. Der denkt, dass Isabelle Bescheid weiß. Dem ist aber nicht so.

Alles was zählt (AWZ)

Alles was zählt (AWZ)

Isabelle ist schockiert, dass ihre Tochter dauerhaft bei ihr leben will. Die Geschäftsfrau stellt klar: "Ich habe jetzt einen Termin und danach bringe ich dich an den Flughafen, Schatz!"

Für die Homestory verlagert sich das Gespräch in Isabelles Apartment. Dort wartet völlig überraschend ihre eigentlich in einem französischen Internat lebende Tochter Sophia (Katharina Kron, 20), die sich vor der Redakteurin und Fotografin beschwert, dass nur Champagner und Gurkenmasken im Kühlschrank seien.

Isabelle (gespielt von Ania Niedieck, 41) ist sauer, dass sie beim Interview von Journalistin Annika Weber (Desiree Ogaj, 43) gefragt wird, ob sie einen Partner habe. "Warum werden Frauen von ihrem Beziehungsstatus abhängig gemacht? Allein bin ich am stärksten, und das fühlt sich verdammt gut an."

Daniela verheimlicht Henning, dass sie mutmaßlich noch mit Dragan verheiratet ist. © RTL/Julia Feldhagen

Dragan (Florian Thunemann, 44) betrinkt sich in Deniz' WG, grölt lauthals Lieder mit. Und bringt damit Daniela (Berrit Arnold, 54) und Henning (Stefan Bockelmann, 48) gegen sich auf, die eigentlich ihren Abend ohne Ziehsohn Lennox (Leif Lunburg, 23) genießen wollen.

Auch nachdem Henning den Ex seiner Frau um Ruhe bittet, macht er weiter. Diesmal kommentiert er schreiend ein Fußballspiel. "Morgen bringe ich ihn um", kündigt Henning an.

Er droht Dragan auch am nächsten Tag, denn er wollte offensichtlich Daniela mit einem Rosenstrauß bezirzen. Jetzt spricht auch sie Klartext mit Dragan: "Ich will, dass du mich endlich in Ruhe lässt."

Dann zündet er aber die nächste Bombe. Er behauptet, seit 1998 mit ihr verheiratet zu sein. Damals hätten beide sturzbetrunken eine Ehe geschlossen. Daniela dachte, es sei ein Spaß.

Dragan stellt klar, dass die Auflösung der Ehe nur am Ort der Schließung gehe - in Kroatien! Das muss sie jetzt auch Henning beichten, mit dem sie mutmaßlich nicht rechtmäßig verheiratet ist.