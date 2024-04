Alles was zählt: Maximilian zertrümmert Bens Hand!

Essen - Jede Menge los wieder bei " Alles was zählt " - auch in der kommenden Woche! Es geht um den sich in die Normalität zurückkämpfenden Maximilian von Altenburg, Kilian Reichenbachs Versuch, Simone Steinkamp von ihrer Familie zu entfernen, eine überraschende Verlobung und den nächsten Sex im St. Vinzenz!

Maximilian will sich revanchieren und in dem Lokal aushelfen. Ben findet die Idee gut, Kim lehnt zunächst ab. Und erkennt, dass er doch eine größere Hilfe sein kann, als erwartet.

Maximilian (gespielt von Francisco Medina, 47) versucht zu akzeptieren, dass seine Ex-Frau Nathalie (Amrei Haardt, 34) nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Beim Üben mit seinem Bambus-Schwert rastet er aus und schlägt um sich, trifft Ben (Jörg Rohde, 40) am Arm, der vor Schmerzen schreit.

Ava rettet eine eingesperrte Frau. © RTL/Julia Feldhagen

Ava (Laura Egger, 35) hat den Job in München beim BDE angenommen. Chiara (Alexandra Fonsatti, 30) entscheidet eigensinnig, hinterher zu ziehen.

Auf dem Rückweg von München nach Essen fährt Ava an eine Tankstelle und bemerkt eine eingesperrte Mitarbeiterin, die sie befreien kann. Als die Eislauf-Trainerin die Tankstelle verlässt, klappt die Angestellte wegen Unterzuckerung zusammen. Zum Glück hilft ihr Traubenzucker.

Sie erzählt anschließend von ihrer Fernbeziehung mit einem Lastwagenfahrer und dass sie damit gut klarkommt. Ava fühlt sich in ihrem Vorhaben bestätigt, nach München zu ziehen und Chiara in Essen zurückzulassen.

Als Ava endlich in einer alten Lokhalle in Essen ankommt, in die sie Chiara gelockt hat, berichtet ihre Freundin von der Entscheidung, ihre Karriere zu beenden und mit Ava nach München zu ziehen. Die Trainerin steckt ihr im Gegenzug den Verlobungsring an. Die beiden wollen heiraten!