"Bachelor in Paradise"-Erik offenbart: "Im Paradies auf Drama gestoßen"

Erik Hebbe (32), bekannt aus "Bachelor in Paradise", spricht im trashkurs-Interview über seinen fehlenden Anschluss und eine verhängnisvolle Affäre.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Erik Hebbe (32), bekannt aus "Die Bachelorette" 2024 und aktuell "Bachelor in Paradise", spricht im trashkurs-Interview über seine Zeit vor den TV-Kameras und was nach den Dreharbeiten passiert ist.

Obwohl es für Erik Hebbe (32) nicht immer leicht im Paradies war, nimmt er viele positive Erfahrungen aus Thailand mit. © Bildmontage: Screenshot/trashkurs, Frank Beer/RTL Schon sein Einzug ins TV-Paradies wurde für ihn unerwartet schwierig. Er sei "im Paradies auf Drama gestoßen", erzählt er Host Martin. "Es war schon hart für mich, weil ich nie richtig Anschluss gefunden habe." Niemand sei auf ihn zugekommen, jeden Smalltalk habe er selbst anstoßen müssen. Ohne Bezugsperson und ohne jemanden, den er um Rat fragen konnte, stand er bei den Kandidatinnen Larissa Schulte (32) und Judith Diaz (30) völlig "zwischen den Stühlen". Besonders bitter: die angespannte Stimmung in der alten Bachelorette-Clique. "Mit Jan und Devin wäre es einfacher gewesen", sagt Erik. Doch die erhoffte Bromance blieb aus. Der Grund: eine Frau, die Jan Hoffmann (35) selbst sein "Kryptonit" nannte. Erik lernte sie bei einem Essen in Hamburg kennen und holte sich sogar das "Go" von Jan für ein Date. Doch aus dem gemeinsamen Barabend wurde eine gemeinsame Nacht – und damit das Ende der Männerfreundschaft. Für Jan ein klarer Vertrauensbruch, doch Erik verteidigt sich damit, vorher gefragt zu haben.

Erik Hebbe (32): "Ich wollte zeigen, dass ich kein Arschloch bin"

Nicht immer lief es so harmonisch zwischen den Kandidaten Jan K., Larissa, Erik und Bennett (v.l.n.r.) ab. © Bachelor in Paradies/RTL+ Im Paradies musste sich der 32-Jährige "aus dem sozialen Minus hochkämpfen". "Ich wollte zeigen, dass ich kein Arschloch bin." Trotz allem zieht er ein positives Fazit: Er habe eine "geile Zeit" gehabt und sei "vor allem für die Erfahrungen" dabei gewesen – "scheiß auf das Geld". Auch bei den Frauen wurde es nicht leichter. Mit Judith schien es zunächst gut zu laufen, doch sie habe ihm nicht genug gezeigt, dass sie "Bock" hat. "Mit Vollgas" hätte sie alles drehen können, meint Erik. Während Judith zögerte, überzeugte Larissa Schulte mit ihrem "Schlitzohr-Charakter" und ihrem "verführerischen Blick" in dieser Nacht – und bekam schließlich seine Rose. Dennoch wurde nichts aus der Romanze: Larissas Unentschlossenheit sei der Grund gewesen, so der Ex-"Bachelorette"-Kandidat.

Dreharbeiten vorbei, Job weg