Teilnehmer gibt Gesprächspartnerin grünes Licht für TV-Sex: "Man hat ja keine Möglichkeit, Druck abzulassen"

Koh Samui (Thailand) - Mit ihrem Einzug bringt Larissa (32) die exklusive Verbindung zwischen Bennett (29) und Viktoria (27) ordentlich ins Wanken. In der vierten Folge von " Bachelor in Paradise " macht er der "Bachelors"-Gewinnerin von 2024 klar, wie groß sein Interesse wirklich an ihr ist.

Wird bald mehr gehen zwischen Larissa (32) und Bennett (29)? © Bildmontage: RTL / Frank Beer (2)

Obwohl die 32-Jährige ihrer fünf Jahre jüngeren Kandidatin am Pool verdeutlicht, dem Couple nicht dazwischen funken zu wollen, reagiert Viktoria gar nicht so freudig wie zunächst erwartet.

Ihr Interesse an Bennett hat nämlich überraschenderweise nachgelassen. Der Grund: Als es ihr nicht so gut ging, hätte der 29-Jährige ihr keine starke Schulter bieten können. Stattdessen hatte der Dortmunder sie als "gar nicht belastbar" abgestempelt.

"Ich erwarte von einem Mann, der Interesse an mir hat, dass er in jedem f*cking Moment, wo es mir schlecht geht, an meiner Seite ist!", so Viktoria im Nachhinein genervt.

Wie gut, dass Bennett ja noch ein Auge auf Larissa geworfen hat. Bei einem Vieraugengespräch fragt er sie ganz ungeniert, ob sie offen für TV-Sex wäre. Eine klare Antwort liefert sie nicht, aber: "Ich bin auch schon sehr leidenschaftlich."

"Man hat ja gar nicht die Möglichkeit, Druck abzulassen", erklärt der Gigolo und stellt damit klar, dass er die "Love Suite" durchaus nutzen würde.