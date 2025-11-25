Todesurteil unterschrieben? Arztsohn verweigert in Sachsenklinik lebenswichtige Behandlung

Leipzig - Die Lage von Jakob Heilmann ( gespielt von Karsten Kühn, 36) spitzt sich in der neuen Folge von " In aller Freundschaft " weiter zu. Obwohl mit seinem transplantierten Herzen offensichtlich etwas nicht zu stimmen scheint, will er sich einfach nicht behandeln lassen.

Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70, l.) versucht, seinen Sohn zu der lebensnotwendigen Behandlung zu überreden. © MDR/Rudolf Wernicke

Sein Vater Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) ist ratlos. Er versucht verzweifelt, seinem Sohn klarzumachen, in welch gefährlicher Situation er steckt.

Sein Körper stößt das transplantierte Herz ab. Jakob steht unter Schock.

Der nächste wichtige Schritt wäre es, stationär aufgenommen und wieder auf die Transplantationsliste gesetzt zu werden. Doch Jakob weigert sich.

Dr. Heilmann ist fassungslos. Wie kann sein Sohn nur so mit der eigenen Gesundheit spielen?



Auch Jakobs Partnerin Samira Steffens (Sarah Alles, 39) weiß nicht mehr weiter. Die Schwangerschaft, das Restaurant und obendrauf auch noch Geldsorgen.

"Ich frage mich, ob es richtig ist, das Kind zu behalten", vertraut sie sich Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) an.