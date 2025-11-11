Bittere Tränen im Reality-TV: Eifersüchtige Verschmähte holt zu Gegenschlag aus

Kaum im Bachelor-Paradies eingezogen, bringt Mimi auch schon das erste Quasi-Pärchen auseinander. Doch eine will das nicht so einfach auf sich sitzen lassen.

Von Lisa Marie Peisker

Koh Samui (Thailand) - Kaum im Bachelor-Paradies eingezogen, bringt Mimi (31) auch schon das erste Quasi-Pärchen auseinander. Doch eine will das in der dritten Folge von "Bachelor in Paradise" nicht so einfach auf sich sitzen lassen.

Ausgeküsst hat es sich vorerst bei Devin (29) und Janine Christin (30).  © RTL

Mimis Nummer eins Devin (29) riecht schon, dass es Stress geben wird. Eigentlich findet er sie auch ganz interessant, wäre da nicht Janine Christin (30). "Vielleicht sollten wir ein, zwei Gänge zurückschalten", gesteht er ihr.

Janine kann seinen plötzlichen Wandel überhaupt nicht nachvollziehen. "Wer einmal bei mir war, der geht doch nicht zurück." Doch als sie sieht, wie Devin sich plötzlich an Mimi heranpirscht, ändert sich Janines Laune schlagartig.

Sie stellt ihn zur Rede und plötzlich fließen die Tränen. "Das, was ich mit Devin hatte, war halt wirklich einzigartig", findet die bereits zum zweiten Mal bei "Bachelor in Paradise" teilnehmende Janine.

Devin sieht das dezent anders. "Da ist nichts mehr bei Janine und mir", schließt er das Kapitel für sich ab. Doch die will ihre Abfuhr nicht einfach auf sich sitzen lassen.

Im Anschluss geht sie also nochmal zu Mimi, wo ordentlich gegen Devin gelästert wird. Dass er bei ihr eigentlich von Beginn an mit offenen Karten gespielt hat, wird hierbei kurzerhand vergessen.

Mimi (31) ist sich nach dem Gespräch mit Janine plötzlich gar nicht mehr so sicher.  © RTL

"Bachelor in Paradise": Neuankömmling mischt ordentlich durch

Kommt besonders gut bei den Männern an: Larissa (32).  © RTL / Frank Beer

Neuankömmling Larissa (32) bringt unterdessen ein weiteres eigentlich auf Wolke sieben schwebendes Paar gewaltig durcheinander.

Binnen weniger Stunden verdreht sie Bennett so massiv den Kopf, dass der seine eigentliche Flamme Victoria kurzzeitig komplett vergisst.

"Auf gut Deutsch würde ich sage, die ist geil", fasst er nach dem Einzelgespräch mit Larissa zusammen. Vici muss sich aber vorerst "keinen Kopf machen", erklärt er ihr im Anschluss.

Gefolgt von einem Vortrag darüber, wie spannend er ihre neue Kontrahentin findet und dass er auch sie näher kennenlernen will. Was seine vorherige Aussage zugegeben nicht sonderlich stützt.

Erik (31) schnappt sich die Neue zum Gespräch.  © RTL

Die dritte Folge der sechsten "Bachelor in Paradise"-Staffel seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags gibt es eine neue Episode aus dem Paradies.

