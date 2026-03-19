Barbies Ken oder doch eher Trump? Darum trägt Raab plötzlich pink

Köln - Blondes Haar, schneeweiße Zähne, grell pinkfarbener Anzug: In seiner neuen Samstagabendshow verwandelt sich Moderator Stefan Raab (59) in Ken, den männlichen Begleiter von Barbie.

Barbara Schöneberger (52) und Stefan Raab (59) präsentieren am kommenden Samstag die zweite Ausgabe von "Wer weiß wie wann was war?" bei RTL. © Willi Weber/RTL/Raab Entertainment/dpa

Das verraten Szenen aus der Quiz-Show "Wer weiß wie wann was war?", die am Samstagabend (21. März, 20.15 Uhr) bei RTL ausgestrahlt wird und vorab beim Streamingdienst RTL+ zu sehen ist.

Raab und seine Co-Moderatorin Barbara Schöneberger (52) beschäftigen sich in der Sendung mit Spielzeug aus vergangenen Jahrzehnten. Raab erzählt unter anderem, dass er früher ausgiebig das Geldmacher-Spiel "Monopoly" gezockt habe.

Auch eine kleine Metzger-Figur mit Beil und zerlegbarem Schwein, auf die er in einem Spielzeugladen stößt, erheitert ihn sehr.

"Das würde ja heute schon allein aus - sage ich mal - moralischen Gesichtspunkten gar nicht mehr gehen", meint Raab lachend, einst Metzger-Lehrling.

Dann allerdings wird das Spielzeug-Thema auf besonders grelle Weise illustriert: Schöneberger und Raab stehen plötzlich als Barbie und Ken auf der Bühne.