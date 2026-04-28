28.04.2026 14:05 Karin trifft ihren deutschen Liebesbetrüger in Afrika: "Du weißt gar nicht, was du angerichtet hast!"

Karin aus Hamburg hat ihren Liebesbetrüger in Ghana getroffen. Er ist Deutscher, hatte seine Masche sogar mit echten Fotos von sich durchgezogen.

Von Nico Zeißler

Schleswig-Holstein - "Love Scammer" ist in den vergangenen Jahren eine immer bekanntere Bezeichnung für Männer geworden, die meistens bandenmäßig aus Afrika heraus Frauen um den Finger wickeln und ihnen durch Fake-Geschichten und (leere) Versprechungen teils Zehn- oder Hunderttausende Euro abknöpfen. Eine von ihnen trifft jetzt ihren Betrüger.

Meistens aus Afrika heraus agieren die Love Scammer, die sich meist als europäische oder US-amerikanische Männer in Notsituationen ausgeben. (Symbolbild) © IMAGO/Bihlmayerfotografie In der ghanaischen Hauptstadt Accra wird Klaus-Dieter H. aufgespürt. Im Gepäck hat das Team der RTL-Doku "Extra Report - Jagd auf die Liebesbetrüger" auch Karin, eines seiner Opfer. Die Hamburgerin ist aufgelöst, als sie dem Mann gegenübersteht, dem sie ihr Erspartes überwiesen und der mit ihren Gefühlen gespielt hat. "Was meinst du, warum ich diesen weiten Weg mache hierher, um dich aufzuspüren? Damit ich zur Ruhe komme", äußert sie sich erbost. "Du weißt gar nicht, was du angerichtet hast. Ich hätte mein Leben in Deutschland aufgegeben, ich hätte mein Haus verkauft." Von der örtlichen Polizei wird er festgenommen, wegen einer ausgelaufenen Aufenthaltsgenehmigung aber nach Deutschland abgeschoben. Und dort scheint er unbehelligt weiterzuleben, weil die über die kriminellen Machenschaften aufgeklärten Behörden keine Adresse haben. Bis jetzt! Denn der RTL-Reporter findet H. an einer norddeutschen Bushaltestelle und konfrontiert ihn erneut mit seinen Taten. RTL RTL lässt "Punkt 12"-Bombe platzen: Was wird aus Katja Burkard und Co.? "Ist mir scheiß egal, was Sie wissen und was Sie wollen. Lassen Sie mich in Ruhe, sonst hol' ich die Polizei", reagiert er genervt. Die dürfte allerdings eher Interesse an seiner Person haben als am RTL-Team ...

Extra Report - Jagd auf die Liebesbetrüger: Karin war unglücklich in ihrer Beziehung, dann kam der Love Scammer

Vor allem alleinstehende und/oder unglückliche Frauen fallen auf die Liebesbetrüger herein. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Seit Frühjahr 2023 hatte das RTL-Team nach dem Deutschen gesucht, der mittels unterschiedlicher Identitäten, jedoch mit seinen persönlichen Fotos, Personen betrogen hatte. Das ist durchaus ungewöhnlich, denn eigentlich werden Fotos realer Menschen geklaut und sich als diese Person ausgegeben - meistens von Betrügern aus Ghana, Nigeria oder der Elfenbeinküste. Karin ist auf einen der Love Scammer hereingefallen. Als sie "todunglücklich" in ihrer Beziehung gewesen sei und "ganz massive Probleme" mit ihrem Partner gehabt habe, flüchtete sie sich in Online-Chats, lernte dort Klaus-Dieter H. kennen, der sich als Robert Scholz ausgab. "Er zeigte sehr viel Interesse an meiner Person, ich bekam schöne Worte zu hören, was ich nicht mehr gewohnt war", erinnert sie sich in der Doku an die Zeit zurück. Irgendwann trudeln die ersten Geldforderungen ein, er schickt sogar einen Darlehensvertrag über 10.000 Euro, verspricht ihr eine Kiste voll Goldbarren. RTL Enten-Alarm bei RTL! Vogelmama brütet im Sendezentrum - und Du kannst live dabei sein Ein halbes Jahr hält sie den Mann hin, findet sogar heraus, dass es sich um einen Betrüger handelt. Trotz aller Skepsis überweist sie aber. "Ich war blind vor Gefühlen, wollte das alles nicht wahrhaben. Er hat mich manipuliert, ich konnte nicht anders handeln."

Viele Betrogene "können nicht aufhören, mit ihnen Kontakt zu halten"