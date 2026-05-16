"Bares für Rares"-Star verrät pikante Details über Erotikzimmer: "Habe die Tür ausgebaut"

Leipzig - Seit der ersten Staffel " Bares für Rares " im Jahr 2013 ist Trödelprofi Walter Lehnertz (59) Teil der Show. Am Freitag war 80-Euro-Waldi zusammen mit seiner Partnerin Sonja Burghausen zu Gast im " Riverboat ". Dabei lenkte Moderator Wolfgang Lippert (74) das Gespräch auch auf ein durchaus pikantes Thema.

Zu Gast im "Riverboat" war am Freitagabend auch Trödelprofi Walter Lehnertz (59). (Archiv) © IMAGO / STAR-MEDIA

Kennengelernt hatte sich das Paar vor Jahren in Lehnertz Antiquitätenhandel in der Eifel. Das großzügige Gebäude lockt dabei mit allerlei Besonderheiten und Absurditäten.



"Sonja, ihr habt ein Erotikzimmer?", fragte Gastgeber Lippert. "Wo kam diese Idee her?"

Lehnertz ließ seiner Partnerin jedoch keine Zeit für eine Antwort: "Von mir natürlich", gestand der 59-Jährige. "Das ist jetzt nichts Schlimmes, aber ich hab die Tür ausgebaut, damit keine Sauereien dadrin gemacht werden. Na ja und in dem Raum ist halt Erotikkunst - in allen Varianten."

Betreten dürfen das besondere Zimmer im oberen Geschoss des Antiquitätenhandels dabei alle Kundinnen und Kunden. Ein besonderes Ausstellungsstück zog dabei jedoch am häufig die Aufmerksamkeit auf sich und fand bald auch eine Käuferin: Es handelte sich um einen Keuschheitsgürtel für Männer.