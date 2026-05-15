Schauspieler, TV-Star und Schriftsteller: Diese Gäste kommen heute ins "Riverboat"

Leipzig - Dass am Donnerstag Feiertag war und viele Menschen den Brückentag nutzen, um ihr Wochenende zu verlängern, lässt das MDR " Riverboat " kalt. Die beliebte Talkshow startet auch am heutigen Freitag mit voller Kraft voraus und hat eine Gästeliste, die sich wirklich sehen lassen kann und einen unterhaltsamen Abend verspricht.

"Tatort"-Schauspieler Harald Krassnitzer (65, l.) und "Bares für Rares"-Trödler Walter "Waldi" Lehnertz (59) nehmen im Studio in Leipzig Platz. © Bildmontage: ORF/Petro Domenigg; Oliver Berg/dpa

Unter anderem ist "Tatort"-Ermittler Harald Krassnitzer (65) in Leipzig. Zum Ende des Jahres wird der Österreicher Platz machen für jüngere Ermittler. Seine Schauspielkarriere hängt er trotzdem nicht an den Nagel. Aktuell ist er im Kino "Der verlorene Mann" zu sehen.

Darin geht es um die Künstlerin Hanne (gespielt von Dagmar Manzel, 67), deren Ehe mittlerweile etwas eingefahren ist. Plötzlich steht ihr Ex-Mann Kurt (gespielt von Harald Krassnitzer) wieder vor ihrer Tür. Er ist an Alzheimer erkrankt und kann sich nicht mehr erinnern, dass die beiden geschieden sind und sie mittlerweile einen neuen Mann hat.

Außerdem ist Walter "Waldi" Lehnertz (59) zusammen mit seiner Managerin und Partnerin Sonja Burghausen zu Gast. Durch die Sendung "Bares für Rares" und Sätze, wie "Ich geb’ dir dafür 80 Euro" ist der Antiquar mittlerweile Kult.

Zu seinem Geschäft in der Eifel pilgern seitdem zahlreiche Besucherinnen und Besucher, und langweilig wird es bei ihm definitiv nicht.