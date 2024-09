Neuer Sex-Skandal! Nächstes Verfahren gegen Fußball-Star

Nizza (Frankreich) - Es sind schwere Vorwürfe, die gegen den französischen Fußball -Nationalspieler Wissam Ben Yedder (34) im Raum stehen. Der Profi soll eine junge Frau sexuell genötigt haben - und wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Es ist jedoch nicht die erste Anschuldigung dieser Art, die ihm zur Last gelegt wird.

Muss sich wegen mehrerer mutmaßlicher Vergehen verantworten: Frankreichs Fußball-Nationalspieler Wissam Ben Yedder (34) © VALERY HACHE / AFP

Die Skandale vom 34-Jährigen reißen nicht ab - und kosten ihn womöglich seine Karriere. Seit 2023 hat Ben Yedder, der zuletzt beim Ligue-1-Klub AS Monaco unter Vertrag stand, mehrere Verfahren am Hals.

Seit Sommer 2023 wird gegen den derzeit vereinslosen Offensivmann wegen Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung ermittelt. Nach übereinstimmenden Medienberichten lastet nun ein weiteres mutmaßliches Sexual-Delikt auf seinen Schultern.

Wie unter anderem L’Équipe berichtet, werde Ben Yedder wegen eines weiteren Falls der sexuellen Nötigung Platz auf der Anklagebank nehmen. Demnach sei für den 15. Oktober ein Gerichtstermin angesetzt.

Die vermeintliche Tat hätte sich nach Informationen der französischen Sport-Tageszeitung am vergangenen Wochenende im Département Alpes-Maritimes ereignet. Ben Yedder hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag offenbar versucht, in seinem Wagen eine 2001 geborene Frau sexuell zu missbrauchen.

Der Kicker soll zum Tatzeitpunkt betrunken gewesen sein, wurde nach Angaben der Nachrichtenplattform Le Parisien gegen drei Uhr morgens von Polizisten der Gemeinde Cap-d’Ail festgenommen.