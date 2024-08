"Beverly Hills"-Star schockiert: Für ihre Kinder will sie sich bei Erotik-Portal anmelden

Tori Spelling (51) sucht derzeit nach Einnahmequellen. © dpa/Invision via AP/Jordan Strauss

Mit ihrer "Beverly Hills"-Rolle Donna Martin begeisterte Spelling in den 90ern ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt. Doch danach geriet ihre Hollywood-Karriere ins Stocken. Inzwischen wartet die US-Amerikanerin seit vielen Jahren auf die nächste größere Rolle.

Dementsprechend sitzt auch das Geld nicht grade locker bei der 51-Jährigen. "Ich muss mich wohl bei OnlyFans anmelden, um all die College-Kosten [der Kinder, Anm. d. Red.] übernehmen zu können", gestand sie kürzlich in ihrem Podcast misSpelling.

Ihr Gesprächspartner in der entsprechenden Folge? Niemand geringeres als "Star Trek"-Ikone William Shatner! Dem 93-Jährigen musste sie daraufhin erst einmal erklären, was es mit der Erotikplattform überhaupt auf sich hat.

"Es ist eine Seite für Erwachsene. Darauf stellen sich Frauen zur Schau, nicht Sexarbeiterinnen, aber so ähnlich", so die Schauspielerin. Shatner hakte nach: "Warte mal. Was bedeutet denn bitte 'so ähnlich'? Entweder bist du eine Sexarbeiterin und zeigst alles, was du hast – oder du bist es nicht. Oder suchen die Abonnenten nicht auf der Plattform nach sexuellen Abenteuern?".

Spelling blieb nichts anderes übrig, als ihm recht zu geben.