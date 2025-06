Jolina Mennen bei Bahnfahrt ohne Ticket erwischt: Was dann passiert, überrascht

Die Zugfahrt nach Köln entwickelte sich für Jolina Mennen (32) zum absoluten Fauxpas. © Bildmontage: Screenshots Instagram/jollinamennen

Montagmittag meldet sich die Beauty-Queen dann auf Instagram: "Ich bin kurz nach fünf aufgestanden und jetzt in Köln angekommen", so die 32-Jährige zu ihren Fans. Die Influencerin sei nämlich in einem Podcast zu Gast und deshalb nach Köln gereist. Doch was wie ein ganz normaler Pendler-Morgen begann, entwickelte sich schnell zum absoluten Fauxpas.

"Ich habe mich gerade so gottlos blamiert", berichtet Jolina ihren Followern nach der ereignisreichen Zugfahrt. Der Grund: Statt eines gültigen Tickets zeigte sie dem Zugbegleiter selbstbewusst ihre Sitzplatzreservierung vor. Kostenpunkt: 6,90 Euro statt der eigentlich fälligen 90 Euro für das reguläre Ticket.