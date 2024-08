Bundesliga-Auftakt: St.-Pauli-Coach Blessin sieht "Arschloch-Mentalität" als "zwingend notwendig"

Hamburg - Vor seinem Bundesliga-Debüt als FC-St.-Pauli -Cheftrainer gegen den 1. FC Heidenheim am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) hat Alexander Blessin (51) eine genaue Vorstellung davon, welcher Fußball auf dem Platz gespielt werden soll.

St.-Pauli Cheftrainer Alexander Blessin (51) sieht es in der Bundesliga als notwendig an, auch mal hässlich zu spielen. © Christian Charisius/dpa

"Wir müssen hässlich sein. Wir kriegen keinen Preis fürs Schönheitsspiel", fand der Kiez-Coach klare Worte hinsichtlich der bald startenden Bundesliga-Saison.

Die "Arschloch-Mentalität", wie man so gerne sage, sei vor allem in Hinblick auf Mannschaften mit hoher Qualität "zwingend notwendig", so der 51-Jährige. "Und die fordere ich dann auch", betonte er.

Zum Auftakt am Sonntag begrüßt die Kiez-Elf die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt (50). Blessin sieht Heidenheim als "absolutes Vorbild" an, das es nicht zu unterschätzen gilt.

Gemeinsam mit seinem Team will der gebürtige Stuttgarter schon am Sonntag mit "Intensität und Aggressivität bestimmte Nadelstiche setzen" und Fußball-Deutschland beweisen, wieso der FC St. Pauli in das Oberhaus gehört.