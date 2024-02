Bushido wirbt für mehr Toleranz: "Mir egal, ob du im Berghain-Lab die Toiletten ausleckst"

Bushido (45) verdiente mit Musik ein Vermögen. © Sebastian Willnow/dpa

Auf die Frage, was in Dubai besser laufe als in Deutschland, antwortete Bushido dem Berliner "Tagesspiegel" (Donnerstag): "Sicherheit, Service, Steuern". Zwar schätze er Berlin weiterhin, aber in Dubai werde "ein sehr höflicher Umgang" gepflegt. "In Deutschland hingegen habe ich immer das Gefühl, dass Wohlhabende von anderen schief angeguckt werden."

Menschenrechtsorganisationen kritisieren in Dubai die Unterdrückung von Frauen und Homosexuellen, die Ausbeutung ausländischer Arbeiter und viele weitere Repressionen.

Bushido, der mit Musik ein Vermögen verdiente und ab März wieder in Deutschland einige Konzerte gibt, sagte in dem "Tagesspiegel"-Interview weiter: "In Dubai werden Ausländer nicht wie Ausländer behandelt, das finde ich sehr angenehm. Da bist du nicht die deutsche Kartoffel, das französische Baguette oder das indische Curry. Jede Nationalität und Religion ist willkommen. Wer sich an die Regeln hält, ist gern gesehen."

Negative Themen wie der Ukraine-Krieg und der Gaza-Krieg seien in den Medien und in der Schule seiner Kinder nicht so präsent wie in Deutschland. "Wenn du nicht willst, kriegst du davon nichts mit. Natürlich sind die Probleme nicht weg. Trotzdem hast du hier die Möglichkeit, dich dem nicht komplett hingeben zu müssen", sagte Bushido. "Auf der Schule meiner Kinder gibt es das Bestreben, diese Konflikte außen vor zu lassen. Ich finde das sehr entspannend."

Zugleich müssten die Kinder in der Schule Arabisch lernen und hätten Islamunterricht.