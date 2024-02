Realtalk mit wimpernloser Sarah Engels: "Sehr viele Tränen vergossen!"

Sarah Engels (31) kämpft derzeit mit den Folgen eines Kreuzbandrisses, den sich die Sängerin beim Ski-Urlaub mit der Familie zugezogen hat. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

Auf dieses Update von Sarah haben ihre 1,8 Millionen Instagram-Follower sehnsüchtig gewartet! Schließlich hat sich schon so mancher Fan gefragt, wie die Sängerin ihr turbulentes Leben mit der Verletzung meistert.

"Erst einmal wollte ich mich bei euch bedanken, dass ich noch immer so viele positive und aufbauende Worte von euch bekomme", startet die 31-Jährige ihr emotionales Statement, ehe sie direkt deutlich wird: "Ja, es ist ein beschissenes Gefühl, im Alltag so ausgebremst zu sein. Ich glaube, man sieht es mir auch an: Ich habe nämlich keine Wimpern mehr, da ich in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr viele Tränen vergossen habe."

Klare Worte von der sonst so positiven Sarah, die stets ein Lächeln auf den Lippen trägt. Weiß auch die Sängerin: "Möchte euch einfach sagen, wie es ist und euch nicht eine Sarah vorspielen, die ich gerade nicht bin."

Es tue manchmal auch gut, sich einzugestehen, dass man verzweifelt sei, erzählt die Influencerin weiter. "Es tut gut, darüber zu sprechen, was einem auf der Seele liegt. Es ist auch okay, wenn mal nicht alles okay ist."