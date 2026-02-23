Chemnitz im Plus, aber: Tourismuszahlen in Sachsen rückläufig

Dresden - Ist das die Wende im sächsischen Tourismus? Die Aufholjagd bei den Gästezahlen scheint vorerst gestoppt. Im vergangenen Jahr gingen die Zahlen erstmals nach Corona wieder zurück. Aber die Tourismusmarketinggesellschaft (TMGS) will gegensteuern.

Das Erzgebirge war im vergangenen Jahr eine von drei Regionen mit Zuwächsen bei Übernachtungen. © picture alliance/dpa

2025 wurden in Sachsen rund 19,7 Millionen Übernachtungen gezählt und acht Millionen Ankünfte. Das sind 1,5 Prozent und 1,8 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor. Dazu kommt ein stärkerer Rückgang bei ausländischen Gästen.

Wirtschaftliche Unsicherheit, Handelskonflikte, hohe Reisekosten und geopolitische Spannungen verunsicherten die Menschen in vielen Quellmärkten, hieß es am Montag bei der Vorstellung der Zahlen.

"Mit einem jährlichen Umsatz von über 9,3 Milliarden Euro durch Übernachtungen und Tagesreisen und über 190.000 Arbeitsplätzen (umgerechnet auf Vollzeitstellen – Anm. d. Red.) leistet die Branche einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung", sagte Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU) und wertete 2025 als stabiles Tourismusjahr.