Geplanter Millionen-Raub im Zwinger: Parteien attackieren Regierung

Nach Bekanntwerden von Plänen, die Porzellansammlung im Zwinger um erlesene Stücke zu erleichtern, sparen Grüne und AfD nicht mit Kritik.

Von Thomas Staudt

Dresden - Nach Bekanntwerden von Plänen, die Porzellansammlung im Zwinger um erlesene Stücke zu erleichtern, sparen Grüne und AfD nicht mit Kritik.

Seit Bekanntwerden der Raubpläne setzen die SKD mehr Sicherheitspersonal ein.
Seit Bekanntwerden der Raubpläne setzen die SKD mehr Sicherheitspersonal ein.  © xcitepress/Lucas Friedenhain

"Der Unwille, schnell zu ergründen, wer hinter einem Angriff steckt, sei fahrlässig", sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Valentin Lippmann (35).

Die Angriffe geschähen nicht nur aus finanziellen Motiven, sondern würden zunehmend zur Destabilisierung von Demokratien genutzt.

"Wer unsere Demokratie schützen will, muss beim Thema Cyber-Sicherheit den Flugmodus ausschalten."

Große Verspätungen auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke: Was war da los?
Sachsen Große Verspätungen auf Sachsens wichtigster Bahnstrecke: Was war da los?

AfD-Landes-Chef Jörg Urban (61) kritisierte, dass es fast einen Monat gedauert habe, bis eine Sonderkommission eingerichtet wurde.

Jörg Urban (61, AfD) dauerte die Einrichtung einer Sonderkommission viel zu lange.
Jörg Urban (61, AfD) dauerte die Einrichtung einer Sonderkommission viel zu lange.  © Kay Nietfeld/dpa
Sächsische Kunstsammlungen am 21. Januar durch Cyber-Angriff teilweise lahmgelegt

Cyber-Angriffe unbedingt aufklären, fordert Valentin Lippmann (35, Grüne).
Cyber-Angriffe unbedingt aufklären, fordert Valentin Lippmann (35, Grüne).  © Sebastian Kahnert/dpa

"Dieser Vorfall zeigt: Die Regierung Kretschmer hat nichts aus dem für ganz Sachsen peinlichen Juwelendiebstahl eines arabischen Clans gelernt, der sich im November 2019 im Grünen Gewölbe ereignete."

Die Sächsischen Kunstsammlungen waren am 21. Januar durch einen Cyber-Angriff teilweise lahmgelegt worden.

Wie berichtet, war in der vergangenen Woche bekannt geworden, dass der Angriff offenbar im Zusammenhang mit einem geplanten Raub von millionenschweren Stücken aus der Porzellansammlung Augusts des Starken steht.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/Lucas Friedenhain ,Sebastian Kahnert/dpa, Kay Nietfeld/dpa

