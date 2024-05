Chemnitz: Mann spielt vor Kindern an seinem Penis herum!

Chemnitz - Widerlich! Ein junger Mann (19) hantierte an einem Spielplatz in Chemnitz an seinem Penis herum - vor den Augen einiger Kinder.

Ein Mann spielte in Chemnitz vor Kindern an seinem Penis herum. (Symbolbild) © Fotomontage: 123RF/Boris Bulychev, Heiko Kueverling

Am Freitag, gegen 14.20 Uhr, entblößte sich der Mann am Spielplatz in der Martinstraße auf dem Sonnenberg. Unglaublich: Dort spielte er vor Kindern an seinem Penis herum. Die Polizei wurde gerufen.

Als die Beamten eintrafen, masturbierte der Mann auf einer Parkbank. Er wurde daraufhin aufs Polizeirevier genommen.