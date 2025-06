Christiane (62) gibt Sex-Vollgas: "Ich weiß nicht, wie lange ich noch vier Stunden am Stück vögeln kann"

Mülhausen (Frankreich) - Christiane (62) findet: "Freiheit ist, hinter die Tabus zu gehen. Dahinter ist doch die Freiheit!" Die Ärztin ist seit 40 Jahren verheiratet, lebt sich seit vier Jahren in Swingerclubs aus. Und genießt, was sie tut. Fernab von Regeln, Normen und Moralvorstellungen.

Christiane (62) bereitet sich auf ihren Abend in einem Swingerclub vor. © ZDF/Mathias Fiene

In der Umkleide eines französischen Swingerclubs, etwa 30 Minuten entfernt von Freiburg, macht sich Christiane bereit. Sie trägt Reizunterwäsche mit weit ausgeschnittenem Dekolleté, befestigt ihre Strapse. Da hilft auch gern ihr Mann Christian, der sich heute Nacht ebenfalls mit fremden Menschen vergnügen möchte.

An einem Swingerabend verspreche sie sich "viele hingebungsvolle Männer". Mehr fällt ihr gar nicht ein: "Viele ist einfach wichtig", so die siebenfache Mutter in der ZDF-Doku "37 Grad".

"Sex mit verschiedenen Männern gibt mir das Gefühl, als Frau begehrenswert zu sein, wahrgenommen zu werden und dieses dem anderen zurückgeben zu können." Im Swingerclub derart gut anzukommen, gäbe ihr Kraft - auch im Alltag: "Sex ist die Energie in meinem Leben."

Und wie macht man dort auf sich aufmerksam? "Ich sehe mit dem Blick jemanden, den ich spannend find, gehe die Treppe hoch und schaue, ob er hinterhergeht. Wenn ich hochgehe, gebe ich das Signal, dass ich bereit bin."