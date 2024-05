Claudia Obert wünscht ihrem Max eine jüngere Frau: "Er könnte mich ja trotzdem noch lieben"

Seit fast zwei Jahren sind Claudia Obert (62) und Max Suhr (26) ein Paar. © Screenshot/Instagram/claudiaobert_luxusclever

"Mit Max wird es laufen, bis an den jüngsten Tag. Er ist der feinste Mensch, den ich kenne", erklärte die 62-Jährige im Gespräch. "Wir haben eine einmalige Beziehung. Ich würde es nicht eine offene Beziehung nennen. Er kann schon machen, was er will."

Auf die Frage, ob Sex außerhalb der Beziehung gestattet sei, reagierte sie typisch ober(t)isch: "Wir könnten das jetzt zu fünft machen, oder wie viele sind wir?", schlug sie den Moderatoren lachend vor. Und erklärte: "Ich bin sexuell sehr liberal."

Ihre Bindung sei sehr eng, betonte die 62-Jährige weiter. Wenn sie sich mich mit einem anderen treffe, wünsche er ihr eine gute Zeit.

Andersrum sieht es nicht anders aus. "Ich würde ihm nichts mehr wünschen, als dass er sich in irgendeine besondere junge Frau verliebt." Aber was wäre dann mit Claudia?

"Er könnte mich ja trotzdem noch lieben", so die Wahl-Hamburgerin. "Wo ist denn das Problem? Du gibst dein Kind ja auch in die Kita. Das darf ja auch nicht nur mit einem Kind spielen."