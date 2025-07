Claudia Obert über Männer, Champagner und heiße Nächte: "Bei mir performen die"

Hamburg - Am Mittwoch feierte Kult-Dragqueen Olivia Jones (55) ihre Kieztouren-Sommerparty auf St. Pauli in Hamburg . Auch dabei: Luxuslady Claudia Obert (62).

Claudia Obert (62, Foto) plaudert auf der Sommerparty von Olivia Jones (55) aus dem Nähkästchen. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Im Gespräch mit Influencer und Aktivist Ian Jules nimmt die Reality Queen kein Blatt vor den Mund. Dass Claudia gerne Champagner trinkt, ist kein Geheimnis. Häufig zeigt sich die Unternehmerin auch in der Öffentlichkeit mit einem Gläschen in der Hand, was fast schon wie zu ihrem Markenzeichen geworden ist.

"Wie viele Flaschen waren es heute schon oder wie viele werden es noch?", möchte Ian von Claudia auf der Party wissen. "Es waren erst vier Gläser", antwortet Claudia. Doch die Luxuslady scheint die Frage des Influencers falsch verstanden zu haben.

"Mit Flaschen meinte ich Männer", scherzt Ian weiter. Dass Claudia Männern gegenüber aufgeschlossen ist, ist ebenfalls kein Geheimnis. Nicht ohne Grund sorgte die 62-Jährige beispielsweise erst kürzlich mit einem spicy Tanz für Schlagzeilen, als sie gemeinsam mit Verena Kerth (43) den Hamburger Kiez unsicher machte.

"Also bei mir performen die", erklärt Claudia im Gespräch weiter und meint damit die Männer, die sie bisher kennengelernt hat. "Wenn bei mir einer nicht performt, dann performt er nirgends, glaub mir", so die Unternehmerin überzeugt.

Doch dann fällt Claudia noch eine weitere Anekdote dazu ein. "Obwohl, ich muss zugeben, einer war impotent und dann hat er gesagt: 'Muss ja nicht beim ersten Mal klappen.' Und dann habe ich gesagt: 'Ein zweites Mal wird es nicht geben mit mir. Mach dir keinen Kopf'", plaudert die Luxuslady aus dem Nähkästchen.