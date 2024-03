Muss das sein? Mutter posiert in knappem Bikini neben Tochter (6) - die das Gleiche anhat!

New York (USA) - Coco Austin (44) liebt es, im Partnerlook mit ihrer Tochter Chanel (6) unterwegs zu sein. Doch wer jetzt an süße Kombinationen aus Jeans und T-Shirt denkt, irrt! Der Reality-Star posiert am liebsten in sexy Bikinis - neben ihrem kleinen Sprössling, der das Gleiche anhat.