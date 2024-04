Deswegen wollte kein Designer Katy Karrenbauer ausstatten: "War nicht einfach!"

Hamburg - Mit der Rolle der Christine Walter in der RTL -Hit-Serie "Hinter Gittern - Der Frauenknast" feierte Katy Karrenbauer 1997 ihren Durchbruch. Dabei scheint die heute 61-Jährige die Rolle der lesbischen Straftäterin so überzeugend gespielt zu haben, dass manch einer die Unterschiede zwischen Realität und Fiktion nicht mehr erkennen konnte.

TAG24 traf Katy Karrenbauer (61) beim Charity-Flohmarkt in Hamburg. © Tag24/Madita Eggers

Denn während Designer und Modehäuser eigentlich nur zu gerne erfolgreiche Schauspielerinnen für rote Teppiche oder andere Events mit ihren Marken einkleiden, war das bei Katy Karrenbauer nie der Fall.

"Mir hat nie irgendwer etwas geliehen", sagte sie im Gespräch mit TAG24 am Rande eines Charity-Flohmarktes in Hamburg.

"Ich habe eine Knast-Serie gedreht und Sex, Drugs und Rock 'n' Roll war nicht etwas, wofür man ausgezeichnet worden ist."

Ganz oft sei ihr ein Kleid versprochen worden, nur um dies kurz vorher wieder abzusagen. "Das war nicht immer einfach damals", so die Schauspielerin weiter. "In der heutigen Zeit wäre das vielleicht noch mal was anderes, aber damals war das so!"

Doch Katy Karrenbauer ließ sich nicht unterkriegen und machte das Beste aus der ungerechten Situation. Und zwar, indem sie anderen eine Freude machte: "Ich habe Kleider für viele Tausende von Euros gekauft und die habe ich dann versteigert für den guten Zweck!"