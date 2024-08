Einen Monat nach Amtsantritt: Deutscher Trainer muss wohl wegen Sex-Skandal den Hut nehmen!

Trainer-Wandervogel Peter Hyballa (48) muss auch bei seinem nächsten Klub, dem Sekhukhune United FC, bereits nach kurzer Zeit schon wieder gehen. © IMAGO / Pro Shots

Am gestrigen Samstag teilte der südafrikanische Erstligist mit, dass der Klub und Hyballa fortan getrennte Wege gehen.

"Der Trainer hat soeben sein Rücktrittsgesuch eingereicht und begründet dies mit dringenden persönlichen Angelegenheiten", schrieb Sekhukhune. Man habe diesem stattgegeben und wünsche Hyballa alles Gute für die Zukunft.

Doch wie die südafrikanische Zeitung Sunday World enthüllte, soll der Rücktritt des Deutschen nicht so freiwillig abgelaufen sein, wie das Statement glauben machen will.

Stattdessen befindet sich Hyballa wohl im Zentrum eines Sex-Skandals!

Offenbar kontaktierten Erpresser den Sekhukhune FC mit Videomaterial, das den 48-Jährigen beim Sex mit einer Prostituierten in einem Bordell zeigt und drohten, den Clip zu veröffentlichen, sollte der Klub keine Geldsumme an sie überweisen. In Südafrika ist Prostitution verboten.

Daraufhin seien viele Gespräche gefolgt, in denen Hyballa zunächst geleugnet hatte, im Video zu sehen zu sein, es schließlich aber doch einräumte. Um die Reputation des Teams, wenn der Film an die Öffentlichkeit gelangt, nicht zu beschädigen, soll er aufgefordert worden sein, seinen Rücktritt einzureichen.