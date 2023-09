Trainingsgruppe "Speckis"? Deutscher Coach soll Spieler gemobbt haben!

Breda (Niederlande) - Am Mittwoch musste Peter Hyballa (47) beim niederländischen Zweitligisten NAC Breda seinen Hut nehmen. Der vorzeitige Rauswurf des deutschen Trainers wird dabei mal wieder von unschönen Nebengeräuschen und schweren Vorwürfen begleitet.

Nach neun Monaten in Breda muss sich Peter Hyballa (47) einen neuen Job suchen. © IMAGO / Pro Shots

Der in Bocholt geborene Übungsleiter hatte den Klub erst im vergangenen Januar übernommen und anschließend mit einer starken Rückrunde in die Aufstiegs-Play-offs geführt.

Auch wenn es am Ende nicht zum Sprung in die erstklassige Eredivisie reichte, sei das "gute Arbeit" gewesen, wie es in der offiziellen Vereinsmitteilung anerkennend hieß.

Demnach gab es allerdings zwischenmenschliche Differenzen. Zwar schob Breda-Boss Peter Maas (54) auch eine mangelnde "Weiterentwicklung" als Grund vor, fügte dann aber an, dass "die Zusammenarbeit zwischen dem Trainer und seinem Arbeitsumfeld unzureichend wurde. Als Management glauben wir nicht, dass diese Situation repariert werden kann."

Ins Detail wollte der Technische Direktor nicht gehen, es blieb bei der etwas kryptischen Aussage.

Dafür dröselte das niederländische Fußballmagazin Voetbal International den Fall Hyballa in all seine mutmaßlich pikanten Einzelheiten auf.

Demzufolge soll der Ex-Coach von Alemannia Aachen im Training nämlich "manisch" agiert und seine Schützlinge sogar gemobbt haben.