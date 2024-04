Diane Kruger hat sich bei Sex-Szenen am Filmset Mut antrinken müssen

In ihrem neuen Film spielt Diane Kruger (47) eine Pilotin, die eine leidenschaftliche Affäre eingeht. © Düren/dpa

Im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verriet Hollywood-Star Diane Kruger nun, wie sie sich auf erotische Szenen vorbereitet.

Zwar sei sie "generell nicht so der Fan von Sexszenen im Film", so die Schauspielerin, die unter anderem schon in Filmen wie "Troja" oder "Inglourious Basterds" zu sehen war, jedoch käme es darauf an, wie man solche Szenen dreht.

Für ihr aktuelles Projekt, den Erotik-Thriller "Visions - Tödliches Verlangen", setzte sich die gebürtige Niedersächsin deshalb dafür ein, Szenen sexueller Natur anders zu drehen als vielleicht gängig.

Im Interview erklärt Diane Kruger: "Ich bin zum Beispiel nicht wirklich nackt zu sehen, weil ich fand, dass der Film in diesen Szenen sowieso schon voyeuristisch [heimliches Beobachten von fremdsexuellen Handlungen zu eigenen sexuellen Zwecken, Anm. d. Red.] ist. Da sind zwei Frauen, die durch ein Loch in der Wand beobachtet werden, als sie sich lieben. Gefilmt von einem männlichen Regisseur. Ich wollte nicht, dass dann noch irgendwie so eine Schicht von Voyeurismus draufgelegt wird. Das ist unnötig."