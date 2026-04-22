Diese drei Dinge solltet Ihr vor dem Sex unbedingt lassen

Philadelphia (USA) - Wie heißt es so schön? Man lernt nie aus! Und das gilt auch und insbesondere für die schönste Nebensache der Welt. Da kann man noch so viel Erfahrungen mit dem Akt selbst haben - wenn die Vorbereitung nicht stimmt, könnte es währenddessen zu unangenehmen Überraschungen kommen. Und nein, es geht diesmal nicht um das Vorspiel ...

Sex kann von den unterschiedlichsten Dingen beeinflusst werden. Eine Ärztin aus den USA gibt Tipps, worauf man vor dem Akt lieber verzichten sollte. © 123RF/andron19821982

Noch bevor es zum ersten Kuss oder anderen Berührungen kommt, gilt es bestimmte Dinge zu beachten, erklärt die US-amerikanische Ärztin Jen Caudle, die in den sozialen Medien offen über alle Themen rund um Sex spricht, in einem Instagram-Video.

Insgesamt drei Punkte hebt die (S)Expertin dabei hervor, die sonst den Liebesakt ruinieren könnten. Darunter gibt es mindestens eine Sache, die nur die wenigsten mit Sex in Verbindung bringen.

Punkt 1 - zu viel Alkohol vor dem Sex.

Das dürfte den meisten bekannt sein, die sich entweder genug zum Thema Sex und Drogen belesen oder aber es schon selbst erlebt haben: Wer Sex haben will, sollte seinen Alkoholkonsum davor überdenken.

"Ich würde es mit dem Alkohol nicht übertreiben", warnt Caudle. Während der Verzicht auf die Volksdroge Nummer eins eh von Ärzten empfohlen wird, kann der Konsum sich tatsächlich negativ auf die "Standfähigkeit" des Mannes auswirken. Heißt konkret: Bereits ein Blutalkoholspiegel von 0,4 bis 0,5 Promille führt laut der Website "Kenn dein Limit" zu Erektionsstörungen. Außerdem haben Männer dann Schwierigkeiten, einen Orgasmus zu bekommen - selbst wenn die Lust selbst riesengroß ist.

Wer häufig zur Flasche greift, setzt damit die Qualität seiner Spermien aufs Spiel und riskiert sogar, impotent zu werden.