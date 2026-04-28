Vergebene Lily Phillips dreht weiter Pornos: Diese einzige Regel hat ihr Freund aufgestellt
Australien - Erotikstar Lily Phillips (24) scheint mit Freund Sam auf Wolke Sieben zu schweben. Nach dem Bekanntwerden ihrer Beziehung gab das OnlyFans-Model jetzt noch mehr Details über ihre Partnerschaft preis und verriet, welche einzige Regel von ihrem Liebsten aufgestellt worden ist. Was direkt verraten werden kann: Die Regel bezieht sich keineswegs darauf, ob Lily weiterhin Pornos drehen darf.
Lily und Sam lernten sich offenbar vor wenigen Monaten in Australien kennen, wo die Pornodarstellerin aktuell lebt. "Ich teile viel aus meinem Leben online, und seit meiner Ankunft in Australien habe ich einige besondere Menschen kennengelernt, die ein wichtiger Teil meines Lebens geworden sind", hielt sie sich anfangs gegenüber The Tab noch mysteriös.
Mittlerweile plaudert die 24-Jährige aber schon mehr über ihren neuen Partner: "Er ist der verständnisvollste, fürsorglichste und aufmerksamste Mensch überhaupt – er ist sehr sensibel." Ein Mann, der toxische Männlichkeit auslebt, würde nicht zu ihr und ihrem Lifestyle passen.
Damit ihre Beziehung trotz ihres ungewöhnlichen Jobs funktioniert, zog Sam für sich eine Grenze: Er stellte die Bedingung auf, dass Lily in Zukunft keine anderen Männer küssen darf - alles andere würde er aber dulden.
"Das macht mir nichts aus", mein die gebürtige Britin. "Ich finde Küssen sehr intim, deshalb hebe ich mir das gerne für meine Beziehung auf."
Australier Sam ist eng mit OnlyFans-Creatorin Annie Knight und deren Verlobten Henry befreundet. Dadurch war ihm die Erotikbranche bereits vor Lily bekannt und er wusste, was in einer Beziehung mit der Pornodarstellerin auf ihn zukommen würde.
Statt Eifersucht zu zeigen, würde er seine Freundin in ihrem Gewerbe unterstützen.
Lily erzählt im Gespräch mit The Tab, dass sie kürzlich von einem Sex-Dreh nach Hause kam und dann eine Schachtel Pralinen auf dem Bett vorfand. Sam hatte auch eine Karte hinterlassen, auf der stand: "Ich bin so stolz auf dich, weil du so hart arbeitest."
Sam würde es nichts ausmachen, dass seine Partnerin teilweise mit Dutzenden Männern am Tag Geschlechtsverkehr hat. "Ihm ist nur wichtig, dass ich mich sicher und glücklich fühle", so die 24-Jährige.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/Lily Philips, samslorach