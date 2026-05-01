Frau verkauft ihren Körper - aus gutem Grund? "Ich habe mehr als 500 Menschen geholfen"
Manchester (Großbritannien) - Prostitution gilt als älteste Gewerbe der Welt - und ist wahrscheinlich trotzdem mit mehr Vorurteilen behaftet, als jeder andere Job. Mit einigen davon möchte Saurora Grace (31) nun aufräumen! Auch die Britin verkauft ihren Körper für Geld, doch das aus guten Gründen, wie sie beteuert.
Seit mehr als drei Jahren arbeitet die Frau aus Manchester mittlerweile als "Sex-Surrogat", wie sie es im Gespräch mit der britischen Zeitung The Sun nennt.
Ihr Job bringt viele verrückte Seiten mit sich, so gebe es laut der 31-Jährigen sogar Mütter, die ihr (umgerechnet) hunderte Euro zahlen, damit sie mit ihren Söhnen schläft und denen hilft, ihre Jungfräulichkeit zu verlieren.
Meist habe das Ganze ernste Hintergründe, wie Grace betont: Sie wolle ihren Klienten dabei helfen, "ihre Ängste vor Intimität zu überwinden oder Geschlechtsverkehr in einer Welt zu erleben, die ihnen ihre Lust verweigert. Und das kommt immer öfter vor."
Die Britin, die vor ihrem besonderen Karriereweg schon auf OnlyFans aktiv war, behauptet, mehr als 500 Menschen geholfen zu haben: "Frauen wie Männer – im Alter von 21 bis 80 Jahren."
Saurora Grace betont: Jeder verdient ein erfülltes Sexualleben"
"Viele wurden mit einer Behinderung geboren und waren noch Jungfrauen, oder sie erlitten nach einem Unfall lebensverändernde Verletzungen wie Lähmungen und haben keinen Partner, mit dem sie Sex haben könnten", erklärt Grace die Hintergründe ihrer Arbeit.
"Andere sind körperlich gesund, befinden sich aber möglicherweise in einer sexlosen Beziehung oder sind echte 40-jährige Jungfrauen."
Der Start ihrer schlüpfrigen Laufbahn sei ihr dennoch alles andere als leicht gefallen. Doch schon nach einigen Kunden habe sie sich sehr stolz wegen ihrer Arbeit gefühlt. "Mir wurde schnell klar, dass ich Menschen auf sinnvolle Weise helfen konnte." Unterstützt wird sie dabei von ihrem Partner, der Grace manchmal sogar zu ihren Kunden begleitet.
"Ich bin stolz auf meine Arbeit. Jeder verdient ein erfülltes Sexualleben", sagte die 31-Jährige. Egal welches Geschlecht, ob körperliche oder geistige Beeinträchtigungen oder Traumata und Ängste - jeder könne bei ihr in einem vorurteilsfreien Raum Fantasien und Wünsche ausleben.
Titelfoto: Montage: Instagram/saurorasoull