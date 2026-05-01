01.05.2026 19:50 Frau verkauft ihren Körper - aus gutem Grund? "Ich habe mehr als 500 Menschen geholfen"

Saurora Grace möchte mit Vorurteilen aufräumen! Die Britin verkauft ihren Körper für Geld, doch das aus guten Gründen, wie sie beteuert.

Von Elias Kroll

Manchester (Großbritannien) - Prostitution gilt als älteste Gewerbe der Welt - und ist wahrscheinlich trotzdem mit mehr Vorurteilen behaftet, als jeder andere Job. Mit einigen davon möchte Saurora Grace (31) nun aufräumen! Auch die Britin verkauft ihren Körper für Geld, doch das aus guten Gründen, wie sie beteuert.

Saurora Grace (31) betitelt sich selbst als "Sex-Surrogat". © Montage: Instagram/saurorasoull Seit mehr als drei Jahren arbeitet die Frau aus Manchester mittlerweile als "Sex-Surrogat", wie sie es im Gespräch mit der britischen Zeitung The Sun nennt. Ihr Job bringt viele verrückte Seiten mit sich, so gebe es laut der 31-Jährigen sogar Mütter, die ihr (umgerechnet) hunderte Euro zahlen, damit sie mit ihren Söhnen schläft und denen hilft, ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Meist habe das Ganze ernste Hintergründe, wie Grace betont: Sie wolle ihren Klienten dabei helfen, "ihre Ängste vor Intimität zu überwinden oder Geschlechtsverkehr in einer Welt zu erleben, die ihnen ihre Lust verweigert. Und das kommt immer öfter vor." Erotik Porno zu laut geguckt: Nachbarin verwechselt Stöhnen mit Schreien und wählt Notruf Die Britin, die vor ihrem besonderen Karriereweg schon auf OnlyFans aktiv war, behauptet, mehr als 500 Menschen geholfen zu haben: "Frauen wie Männer – im Alter von 21 bis 80 Jahren."

Saurora Grace betont: Jeder verdient ein erfülltes Sexualleben"