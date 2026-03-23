Nach "Zucht-Aktion" schwanger - oder nicht? Video von Bonnie Blue zeigt verräterisches Indiz

Cancún (Mexiko) - Nach ihrem irren Sex-Stunt, bei dem sie angeblich mit 400 Männern ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, verkündete Porno-Star Bonnie Blue (26), dass sie dabei tatsächlich geschwängert wurde. Nun tauchte aber ein Video auf, was die Spekulationen erneut aufflammen ließ, dass die Schwangerschaft nur vorgetäuscht sei.

Bonnie Blue (26) behauptet, schwanger zu sein. Skeptiker werfen ihr nun vor, einen unechten Schwangerschaftsbauch zu tragen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Bonnie Blue

Wir erinnern uns - wenn auch ungern: Anfang Februar lud Bonnie Blue gleich mehrere hundert Männer zum Sex ein. Und das völlig ungeschützt.

Wenig später kam dann die News, auf die man gern verzichtet hätte. Die 26-Jährige behauptete, dass einer der 400 Männer sie geschwängert hätte. Zum Beweis zeigte sie einen positiven Schwangerschaftstest und besuchte einen - eher wenig seriösen - Arzt für eine Ultraschalluntersuchung.

Ein paar Wochen nach der Schockmeldung befindet sich der Porno-Star nun in Mexiko im Urlaub. In einem TikTok-Video kann man einen Tag der Blondine in Cancún verfolgen - der offenbar nicht wirklich glamourös für sie startete.

Man sieht Bonnie in einem Pyjama ungeschminkt auf dem Badezimmerboden hocken, während sie sich sichtlich erschöpft auf die Toilettenschüssel stützt. "Leute, besonders Frauen, ich verstehe total, warum ihr euch in der Schwangerschaft so oft beklagt. Schwangerschaftsübelkeit ist echt kein Spaß", erklärt die 26-Jährige in die Kamera.

Demnach hätte sie sich an jenem Morgen bereits sechsmal übergeben und befürchtet, noch eine Weile auf der Toilette verharren zu müssen. "Frauen, ihr könnt mich jetzt verstehen, schwanger zu sein ist kein Zuckerschlecken."