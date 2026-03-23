Nach "Zucht-Aktion" schwanger - oder nicht? Video von Bonnie Blue zeigt verräterisches Indiz
Cancún (Mexiko) - Nach ihrem irren Sex-Stunt, bei dem sie angeblich mit 400 Männern ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte, verkündete Porno-Star Bonnie Blue (26), dass sie dabei tatsächlich geschwängert wurde. Nun tauchte aber ein Video auf, was die Spekulationen erneut aufflammen ließ, dass die Schwangerschaft nur vorgetäuscht sei.
Wir erinnern uns - wenn auch ungern: Anfang Februar lud Bonnie Blue gleich mehrere hundert Männer zum Sex ein. Und das völlig ungeschützt.
Wenig später kam dann die News, auf die man gern verzichtet hätte. Die 26-Jährige behauptete, dass einer der 400 Männer sie geschwängert hätte. Zum Beweis zeigte sie einen positiven Schwangerschaftstest und besuchte einen - eher wenig seriösen - Arzt für eine Ultraschalluntersuchung.
Ein paar Wochen nach der Schockmeldung befindet sich der Porno-Star nun in Mexiko im Urlaub. In einem TikTok-Video kann man einen Tag der Blondine in Cancún verfolgen - der offenbar nicht wirklich glamourös für sie startete.
Man sieht Bonnie in einem Pyjama ungeschminkt auf dem Badezimmerboden hocken, während sie sich sichtlich erschöpft auf die Toilettenschüssel stützt. "Leute, besonders Frauen, ich verstehe total, warum ihr euch in der Schwangerschaft so oft beklagt. Schwangerschaftsübelkeit ist echt kein Spaß", erklärt die 26-Jährige in die Kamera.
Demnach hätte sie sich an jenem Morgen bereits sechsmal übergeben und befürchtet, noch eine Weile auf der Toilette verharren zu müssen. "Frauen, ihr könnt mich jetzt verstehen, schwanger zu sein ist kein Zuckerschlecken."
Bonnie Blue schwanger oder nicht? Video löst Spekulationen aus
Aufmerksamen Zuschauern blieb ein Detail allerdings nicht verborgen: Während sie über ihre angebliche Schwangerschaftsübelkeit jammert, lässt die Blondine auch ihren Bauch hervorgucken. Der wirkt auf den ersten Blick alles andere als natürlich.
Manche User sind sich sicher, eine Bauch-Prothese entdeckt zu haben, dessen Rand man deutlich im Video zu erkennen scheint. "Sie hat einen Fake-Bauch", so ein Zuschauer.
Andere wiederum glauben, dass es sich auch um ein pflegendes Patch handeln könnte, was Schwangerschaftsstreifen entgegenwirken soll.
Im Laufe des Videos sieht man Bonnie dann auf einer Party in einem Beach-Club, wo sie sich im Gegensatz zu ihren üblichen Outfits recht bedeckt zeigt. Unter ihrem Badeanzug wölbt sich zwar verräterisch ein Bäuchlein, allerdings bedeckt der Stoff den Bereich so, dass man nicht wirklich feststellen kann, ob es sich um eine Prothese oder eine echte Baby-Kugel handelt.
Bereits bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft wollten viele User ihr den Umstand nicht abnehmen. Zum einen schien der Clearblue-Schwangerschaftstest manipuliert und zum anderen erweckte der angebliche Arzt, der unter anderem eine Skimaske trug, wenig Vertrauen.
Ob Bonnie Blue tatsächlich ein Kind erwartet oder das Ganze nur für Klicks und Aufmerksamkeit inszeniert wird, weiß wohl bisher nur Bonnie selbst. Für andere Frauen, die mit einem unerfüllten Kinderwunsch hadern, wäre eine vorgetäuschte Schwangerschaft des Porno-Stars definitiv ein Schlag ins Gesicht.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/Bonnie Blue