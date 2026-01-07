Diese Promis treten bei "Couple Challenge" gegeneinander an: Einer sorgt für Wirbel im Netz

Winterberg - Nachdem RTLZWEI vor wenigen Wochen eine brandneue Staffel der Show " Couple Challenge " angekündigt hat, steht nun fest, welche Promis gegeneinander antreten werden. Ein Kandidat sorgte dabei bereits im Voraus für Furore im Netz.

Die fünfte Staffel "Couple Challenge" geht am 21. Januar bei RTLZWEI an den Start. Sieben Tage im Voraus ist die erste Folge bereits bei RTL+ abrufbar. © RTLZWEI

In einem Instagram-Beitrag legte der Sender am Mittwoch den Cast für die 5. Staffel der Reality-Competition-Show offen und präsentierte die neuen Zweier-Teams, die ab dem 21. Januar (bei RTLZWEI) gegeneinander antreten werden, um sich das Preisgeld von 100.000 Euro zu sichern.

Ein Kandidat wurde dabei schon vorab kontrovers diskutiert, denn nachdem "Temptation Island"-Wiederholungstäter Aleks Petrovic (34) zuletzt auch seine zweite Beziehung vor laufenden Kameras in den Sand gesetzt hatte, geht er bei "Couple Challenge" nun mit Bruder Marco an den Start, den die Zuschauer bereits durch einen kurzen Auftritt in der Show kennenlernen durften.

Bei den Fans sorgte die Teilnahme des Muskelmannes indes für gemischte Gefühle, wie mehrere nicht gerade positiv lautende Kommentare unter dem Instagram-Beitrag zeigten.

Auch Reality-Zicke Emmy Russ (26) ist mit von der Partie und tritt in der Show mit Modeberater und Reality-Newcomer Samuel an - ein ziemlich ungleiches Couple, dessen Zusammenspiel interessant werden dürfte.

Neben der selbst ernannten Schönheitskönigin und den "maskulinen Brüdern" kämpft jedoch auch Deutschlands wohl bekanntestes Erotik-Paar - Porno-Star Bettina "Texas Patti" Habig (44) und Ehemann Patrick - um den Sieg. Vor der Kamera haben die beiden bereits reichlich Erfahrung, im Reality-TV-Business sind sie allerdings neu.