Diese Promis treten bei "Couple Challenge" gegeneinander an: Einer sorgt für Wirbel im Netz
Winterberg - Nachdem RTLZWEI vor wenigen Wochen eine brandneue Staffel der Show "Couple Challenge" angekündigt hat, steht nun fest, welche Promis gegeneinander antreten werden. Ein Kandidat sorgte dabei bereits im Voraus für Furore im Netz.
In einem Instagram-Beitrag legte der Sender am Mittwoch den Cast für die 5. Staffel der Reality-Competition-Show offen und präsentierte die neuen Zweier-Teams, die ab dem 21. Januar (bei RTLZWEI) gegeneinander antreten werden, um sich das Preisgeld von 100.000 Euro zu sichern.
Ein Kandidat wurde dabei schon vorab kontrovers diskutiert, denn nachdem "Temptation Island"-Wiederholungstäter Aleks Petrovic (34) zuletzt auch seine zweite Beziehung vor laufenden Kameras in den Sand gesetzt hatte, geht er bei "Couple Challenge" nun mit Bruder Marco an den Start, den die Zuschauer bereits durch einen kurzen Auftritt in der Show kennenlernen durften.
Bei den Fans sorgte die Teilnahme des Muskelmannes indes für gemischte Gefühle, wie mehrere nicht gerade positiv lautende Kommentare unter dem Instagram-Beitrag zeigten.
Auch Reality-Zicke Emmy Russ (26) ist mit von der Partie und tritt in der Show mit Modeberater und Reality-Newcomer Samuel an - ein ziemlich ungleiches Couple, dessen Zusammenspiel interessant werden dürfte.
Neben der selbst ernannten Schönheitskönigin und den "maskulinen Brüdern" kämpft jedoch auch Deutschlands wohl bekanntestes Erotik-Paar - Porno-Star Bettina "Texas Patti" Habig (44) und Ehemann Patrick - um den Sieg. Vor der Kamera haben die beiden bereits reichlich Erfahrung, im Reality-TV-Business sind sie allerdings neu.
Couple Challenge 2026: Neue Staffel flimmert ab 21. Januar über heimische Bildschirme
Mit von der Partie sind zudem folgende Teams:
- Virginia (40) und Andrew Weiß (46, beide bekannt aus "Willkommen bei Familie Weiß")
- Ariel (22) und "Joshi" Josh (25, beide bekannt aus "Are You The One?", bilden das Secret Couple der Staffel)
- Liza Waschke (36, "Berlin – Tag & Nacht") und Sebastian Fobe (40, "Die Bachelorette")
- Carina Nagel (25, "Ex On The Beach") und Chika ("Forsthaus Rampensau Germany")
- Zoe Saip (26, "Germany's Next Topmodel") und Freund Patrik
- Hendrik (28) und Sophie (23, Sieger des "Sommerhaus der Normalos")
Neben den Challenges, die die Promis bewältigen müssen, wird die größte Herausforderung wohl auch diesmal das Zusammenleben im Camp mit den anderen Teilnehmern sein.
Wer sich dabei am besten schlägt, strategisch kluge Entscheidungen trifft und in den Spielen brilliert, wird sich ab dem 21. Januar, um 20.15 Uhr, bei RTLZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+ zeigen.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI