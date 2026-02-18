Würge-Reflex in TV-Show: "Besoffener, ekelhafter, behaarter Kerl"
Winterberg - Zwischen Emmy Russ (26) und Teampartner Samuel Sohebi (35) kracht es in der Doppelfolge 11 & 12 bei "Couple Challenge" gewaltig. Es fallen mehrere Beleidigungen, und auch eine eigentlich Unbeteiligte mischt sich ein und gibt ihren Senf dazu.
Es geht weit unter die Gürtellinie. Samuel sagt, Emmy könne man nicht ernst nehmen, und sie sehe mit ihrem roten Outfit aus wie ein Nikolaus. Sie kontert: "Besser, als wie ein Obdachloser rumzulaufen, geh' dich erst mal duschen."
Das lässt der Modestylist nicht auf sich sitzen: "Das sagt die, die tausend Pickel auf dem Kopf hat? Halt deinen Rand und pass auf, deine Extensions fallen hinten wieder raus. Dummes 1,50-Meter-Kind!"
Aber Moment mal, was war dem Ganzen eigentlich vorausgegangen?
Emmy flirtet immer stärker mit Aleks Petrovic (34), sieht sich mit dem maskulinen Mann auf einer Wellenlänge, verfolge gleiche Ziele, könne sich eine Auswanderung von Spanien nach Dubai vorstellen.
"Couple Challenge"-Konkurrentin Carina kann bei den beiden kaum hinschauen: "Wie der die anglotzt, baaah, so 'n besoffener, ekelhafter, behaarter Kerl, Alter."
Und Samuel will mitbekommen haben, dass sich Aleks außerhalb der TV-Show eigentlich gar nichts mit der gebürtigen Hamburgerin vorstellen kann. Dieses Missverständnis eskaliert letztlich.
Couple Challenge: "Entweder du akzeptierst das, oder ich bin nicht der Richtige für dich"
Emmy ist schockiert über den Stylisten: "So einen Teufel hatte ich noch nie an meiner Seite!" Aleks findet: "Zeitweise ein Genie, zeitweise echt dämlich."
Emmy gibt sich der mahnenden und später ausscheidenden Ariel (22) gegenüber naiv: "Gibt es wirklich was, was ich nicht sehe? Ohne die Vorgeschichten von ihm sehe ich einfach nur einen Mann, der gerade gut zu mir ist, der sich bemüht und schon voll weit in die Zukunft denkt, was ich auch mache."
Die vor allem bei "Temptation Island" unterirdischen Verhaltensmuster in gleich zwei Staffeln und Vorwürfe seiner Ex-Verlobten Vanessa Nwattu (26) blendet sie einfach aus. "Bis ich das nicht sehe, werde ich nicht wissen, wer lügt."
Dass Emmy in den Playboy will, passt dem 34-Jährigen - Überraschung - nicht. "Das ist nicht nur für sie, das ist für Millionen anderer Männer. Das ist ein No-Go. Entweder du akzeptierst das, oder ich bin nicht der Richtige für dich." Hoffen wir mal, dass sie es nicht akzeptiert.
TV- und Streaming-Tipp: RTLZWEI zeigt neue Folgen "Couple Challenge" immer mittwochs ab circa 22.15 Uhr im Free-TV. RTL+ hat die Folgen jeweils eine Woche vorher auf Abruf.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI