Nichts für schwache Nerven: Dieser TV-Zicken-Terror ist kaum noch zu ertragen!

Winterberg - Alle Streitereien der neuen Doppelfolge " Couple Challenge " zusammenzufassen, ist ein Ding der Unmöglichkeit: Es knallt quasi im Sekundentakt, sodass selbst eingefleischte Reality-Fans beim Gucken wohl an ihre Grenzen kommen werden.

Ariel (22, r.) sucht an jeder Ecke nach einem neuen Grund, sich sinnlos zu streiten. © RTLZWEI

Es sollte niemanden überraschen, dass vor allem wieder Emmy Russ (26) und Ariel (22) für Stress sorgen. Das fällt sogar Neuzugang Zoe Saip (26) auf - obwohl sie erst wenige Stunden mit dabei ist.

Nach einem anstrengenden Tag voller Diskussionen platzt ihr schließlich der Kragen: "Das sind so viele peinlich-lächerliche Beefs hier, kann man so was canceln, Alter?"

Die "Rage Bait"-Meisterin Emmy wittert hier selbstverständlich sofort leichte Beute und schafft es, Zoe mit dem Satz "Wieso gehst du denn weg wie so eine kleine Ratte?" derart auf die Palme zu bringen, dass das "GNTM"-Model ihre vorige Selbstbeherrschung an den Nagel hängen muss.

Und so geigt sie den "zwei kleinen Drecksgören, die nichts anderes können als ihre Beine breitzumachen im Fernsehen", vor allem aber Emmy direkt, lautstark die Meinung: "Wenn ich einen Schw**z hätte, würde ich ihn nie in dich reinstecken!"

Harte Kost, aber noch lange nicht die letzte Auseinandersetzung für den Drehtag ...