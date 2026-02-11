Nichts für schwache Nerven: Dieser TV-Zicken-Terror ist kaum noch zu ertragen!
Winterberg - Alle Streitereien der neuen Doppelfolge "Couple Challenge" zusammenzufassen, ist ein Ding der Unmöglichkeit: Es knallt quasi im Sekundentakt, sodass selbst eingefleischte Reality-Fans beim Gucken wohl an ihre Grenzen kommen werden.
Es sollte niemanden überraschen, dass vor allem wieder Emmy Russ (26) und Ariel (22) für Stress sorgen. Das fällt sogar Neuzugang Zoe Saip (26) auf - obwohl sie erst wenige Stunden mit dabei ist.
Nach einem anstrengenden Tag voller Diskussionen platzt ihr schließlich der Kragen: "Das sind so viele peinlich-lächerliche Beefs hier, kann man so was canceln, Alter?"
Die "Rage Bait"-Meisterin Emmy wittert hier selbstverständlich sofort leichte Beute und schafft es, Zoe mit dem Satz "Wieso gehst du denn weg wie so eine kleine Ratte?" derart auf die Palme zu bringen, dass das "GNTM"-Model ihre vorige Selbstbeherrschung an den Nagel hängen muss.
Und so geigt sie den "zwei kleinen Drecksgören, die nichts anderes können als ihre Beine breitzumachen im Fernsehen", vor allem aber Emmy direkt, lautstark die Meinung: "Wenn ich einen Schw**z hätte, würde ich ihn nie in dich reinstecken!"
Harte Kost, aber noch lange nicht die letzte Auseinandersetzung für den Drehtag ...
Couple Challenge: Fliegt Ariel jetzt endlich aus der Show?
Wenn Ariel Lust auf Streit hat, orientiert sie sich nicht nur an den gegnerischen Paaren, sondern am liebsten auch an ihrem eigenen Team-Partner Joshi. Egal, was er macht oder sagt, die Schweizerin hat ein Problem damit und macht ihm dafür das Leben zur Hölle.
Als der 25-Jährige minimal auf Emmys Flirtversuche ("Wenn ich wollen würde, würdest du") eingeht, rastet Ariel zum 100. Mal in dieser Doppelfolge aus: "Du bist ein Opfer! Du bist ein kleines Kind! Du bist ein Verarscher!", geht sie ihren Team-Kollegen an. Der beweist wie immer eine Engelsgeduld, beschwert sich aber im Geheimen bei der Produktion: "Ihr habt mir die schlimmste Teampartnerin aller Zeiten gegeben."
Die Wortgefechte gehen auch den anderen Couples zunehmend an die Substanz, sodass es niemanden überrascht, als Ariel und Joshi in die Exit-Challenge geschickt werden. Dort müssen sie gegen Liza (36) und Sebi (40) bestehen, mit denen Ariel ebenfalls im Clinch liegt.
Alle Streitereien gibt es in der neuen Doppelfolge "Couple Challenge" ab sofort auf RTL+ zu sehen. Am 18. Februar wird sie zudem bei RTLZWEI ausgestrahlt.
Titelfoto: Montage RTLZWEI