Dreier mit Moderator? Das sagen Katharina und Stephen Dürr nach dem Dschungelcamp-Aus

Gold Coast (Australien) - Hatten Katharina und Stephen Dürr einen Dreier mit einem Moderator? Katharina macht eine Andeutung, der Soap-Star weicht aus.

Stephen Dürr (51) wurde bei "Wahrheit oder Pflicht" mit der Dreier-Frage konfrontiert. © RTL

An Tag 12 musste der 51-Jährige das Dschungelcamp verlassen, doch die Diskussionen um ihn gehen weiter. Vor allem, weil Patrick Romer (30) ihm eine pikante Frage bei "Wahrheit oder Pflicht" stellte.

Dem TV-Bauern war zu Ohren gekommen, dass Stephen und Katharina einen Dreier mit einem bekannten Moderator gehabt haben sollen. "Er meinte, er habe mir diese Frage schon lange stellen wollen und habe dann ein spontan entstandenes Spiel genutzt, bei dem es um Wahrheit ging", erzählte Stephen nach dem Exit der BILD.

Im Spiel verneinte der Hamburger das. "Ich habe danach noch mal mit ihm gesprochen und versucht herauszufinden, welcher Moderator das gewesen sein soll", so der 51-Jährige weiter.

Er gab zu, dass es in der Vergangenheit mehrere Situationen gegeben habe, in denen es theoretisch dazu hätte kommen können. Er könne aber nicht sagen, "ob da wirklich etwas dran ist oder ob ich an dem Abend einfach zu betrunken war", so der Schauspieler.

"Es gibt mehrere Moderatoren, mit denen theoretisch etwas hätte passieren können. Aber ich weiß wirklich nicht mehr, wer an dem Abend konkret da war. Darüber muss ich auch noch mit Katharina sprechen", so der zweifache Vater.