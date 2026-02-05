Giovanni Zarrella nimmt neues Album auf - plötzlich steht dieser Weltstar im Studio!

Aktuell befindet sich Giovanni in Kanada, da der Sänger dort ein neues Album aufnimmt. Dabei erhält er überraschenden Besuch von einem Weltstar!

Von Florian Fischer

Vancouver (Kanada) - Aktuell befinden sich Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (49) in Kanada, da der Sänger dort ein neues Album aufnimmt. Dabei erhält er einen überraschenden Besuch von einem Weltstar!

Giovanni Zarrella (47) nimmt in Kanada aktuell ein neues Album auf.
Giovanni Zarrella (47) nimmt in Kanada aktuell ein neues Album auf.  © Rolf Vennenbernd/dpa

In Vancouver produziert der Italiener gemeinsam mit dem Musikproduzenten Bob Rock (71), der auch schon mit Größen wie Bryan Adams (66) und Bon Jovi (63) zusammengearbeitet hat, seine neue Platte.

Wie "BILD" erfahren hat, soll es dort auch zu einem ganz besonderen Treffen gekommen sein. Denn Giovanni habe Besuch von Sänger Michael Bublé (50) erhalten.

"Die letzten Tage hier im Studio waren sehr emotional und intensiv. Dass Michael an meiner Seite war, sich die ersten Ideen aus dem 'Italian Songbook' angehört und mir geholfen hat, die Songs weiterzuentwickeln und zu etwas Eigenem zu machen, war wirklich sehr besonders für mich", verrät der 47-Jährige gegenüber dem Medium.

Nach Dschungelteilnahme ging es für Silva bergab: Heute feiert sein Song ein Comeback
Promis & Stars Nach Dschungelteilnahme ging es für Silva bergab: Heute feiert sein Song ein Comeback

Für den Entertainer sei es ein sehr emotionales Wiedersehen gewesen, denn im April 2022 erfüllte der kanadisch-italienische Sänger Giovanni einen großen Traum. Gemeinsam performten die beiden in seiner ZDF-Show.

Weltstar Michael Bublé (50) ist gut mit dem Sänger befreundet.
Weltstar Michael Bublé (50) ist gut mit dem Sänger befreundet.  © Richard Shotwell/Invision/dpa

Giovanni und Jana Ina Zarrella werden von einem Netflix-Kamerateam begleitet

Jana Ina (49) und ihr Gatte bekommen eine eigene Netflix-Dokumentation.
Jana Ina (49) und ihr Gatte bekommen eine eigene Netflix-Dokumentation.  © Oliver Berg/dpa

Und das Treffen mit dem besonderen Studiogast könnte auch Teil der neuen Netflix-Doku werden, welche die Zarrellas bekommen.

Denn nach "BILD"-Informationen seien Giovanni und Jana Ina von einem Kamerateam des Streamings-Riesen begleitet worden.

"Wir freuen uns sehr auf dieses neue Kapitel und sind unglaublich gespannt auf dieses aufregende Jahr mit der Netflix-Family. Danke, dass ihr Teil unserer Reise seid - das ist etwas ganz Besonderes", ließen die Eheleute schon bei der Verkündung verlauten.

Nächstes Liebes-Update: So steht es um Hottie-Landwirt Friedrich und seine Laura
Promis & Stars Nächstes Liebes-Update: So steht es um Hottie-Landwirt Friedrich und seine Laura

Neben den beruflichen Einblicken soll auch das Familienleben der Zarrellas thematisiert werden – samt Eltern und Geschwistern.

Allerdings müssen sich die Fans noch einige Zeit gedulden. Denn angeblich sollen die Dreharbeiten bis ins Jahr 2027 gehen. Wann die Dokumentation dann ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Richard Shotwell/Invision/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: