Giovanni Zarrella nimmt neues Album auf - plötzlich steht dieser Weltstar im Studio!

Vancouver (Kanada) - Aktuell befinden sich Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (49) in Kanada , da der Sänger dort ein neues Album aufnimmt. Dabei erhält er einen überraschenden Besuch von einem Weltstar!

Giovanni Zarrella (47) nimmt in Kanada aktuell ein neues Album auf. © Rolf Vennenbernd/dpa

In Vancouver produziert der Italiener gemeinsam mit dem Musikproduzenten Bob Rock (71), der auch schon mit Größen wie Bryan Adams (66) und Bon Jovi (63) zusammengearbeitet hat, seine neue Platte.

Wie "BILD" erfahren hat, soll es dort auch zu einem ganz besonderen Treffen gekommen sein. Denn Giovanni habe Besuch von Sänger Michael Bublé (50) erhalten.

"Die letzten Tage hier im Studio waren sehr emotional und intensiv. Dass Michael an meiner Seite war, sich die ersten Ideen aus dem 'Italian Songbook' angehört und mir geholfen hat, die Songs weiterzuentwickeln und zu etwas Eigenem zu machen, war wirklich sehr besonders für mich", verrät der 47-Jährige gegenüber dem Medium.

Für den Entertainer sei es ein sehr emotionales Wiedersehen gewesen, denn im April 2022 erfüllte der kanadisch-italienische Sänger Giovanni einen großen Traum. Gemeinsam performten die beiden in seiner ZDF-Show.