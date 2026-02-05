Von wegen Traumurlaub: "Let's Dance"-Star am Strand vom Affen gebissen

Köln - Thailand gilt für viele Menschen als Urlaubsparadies. Doch dass es dort auch gefährlich werden kann, zeigt eine Geschichte von " Let's Dance "-Star Julia Beautx. Die 26-Jährige musste während ihrer Reise ins Krankenhaus.

Im Jahr 2023 nahm Julia Beautx (26) an der Seite von Zsolt Sándor Cseke (38) bei "Let's Dance" teil. © Henning Kaiser/dpa

Während ihres Solo-Aufenthalts in Asien habe sie einen Affenpfad am Strand besucht, wie sie im Podcast "Die Nervigen" gegenüber ihrem Influencerkollegen Josef Buchholz (30, bekannt als Joey's Jungle) verrät.

"Auf einmal kommt der süßeste kleine Babyaffe auf mich zugerannt und klettert an mir hoch auf meinen Kopf", erzählt die ehemalige Kandidatin der beliebten RTL-Show.

Doch dann folgt der Schreck: "Plötzlich kommen vier andere große Affen auf mich zugerannt", führt Julia aus.

Eines der Tiere sei dann ebenfalls an ihr hochgerannt, auf ihre Schulter, und habe dort einen Kampf mit dem anderen Affen begonnen. Dazu habe sich ein weiterer Affe an ihrem Oberschenkel festgeklammert.

Dramatisch wird es dann, als sich noch ein Affe nähert. "Dieser große alte Opa-Affe geht an meine Wade, klammert sich komplett daran fest und beißt einfach richtig fett in meine Wade rein – aus dem Nichts. Er klemmte mit seinem Maul an meinem Bein, und ich konnte wirklich gar nichts machen", so die 26-Jährige.