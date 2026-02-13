Dresdens größte Faschings-Party ist ein Muss

Dresden - Der Affenzirkus macht halt in Dresden. Am Faschingsdienstag wird das Parkhotel zur buntesten Manege der Stadt, wenn der 20. Pichmännel Fasching seine Türen öffnet und zur größten Kostüm-Sause der Landeshauptstadt ruft.

Ausgelassene Stimmung im Blauen Salon, im Festsaal und der Kakadu Bar! © PR/Waterloo Produktion/Michael Schmidt

Unter dem Motto "So ein Affenzirkus!" verwandelt sich das Parkhotel in einen wilden Partydschungel, in dem Tiger, Marienkäfer, Teufelchen und Avatare durchs närrische Dickicht tanzen. Zwischen Konfetti, Kostüm-Kreaturen und herabfallenden Alltagssorgen wird aus dem ehrwürdigen Haus am Weißen Hirsch für eine Nacht ein Tollhaus voller Menschen, Tiere und Sensationen.

TAG24 präsentiert Dresdens größte Faschings-Party! Und die Eventmacher von Waterloo beweisen, dass von Faschingsmuffelei in Dresden keine Rede sein kann, wenn erst einmal "HIPPHIPP ORAL" durch die Hallen schallt.

Wer hier dabei ist, merkt schnell: Fasching heißt nicht nur Pappnase und Pappbecher, sondern Narrenfreiheit im XXL-Format.