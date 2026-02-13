Dresdens größte Faschings-Party ist ein Muss
Dresden - Der Affenzirkus macht halt in Dresden. Am Faschingsdienstag wird das Parkhotel zur buntesten Manege der Stadt, wenn der 20. Pichmännel Fasching seine Türen öffnet und zur größten Kostüm-Sause der Landeshauptstadt ruft.
Unter dem Motto "So ein Affenzirkus!" verwandelt sich das Parkhotel in einen wilden Partydschungel, in dem Tiger, Marienkäfer, Teufelchen und Avatare durchs närrische Dickicht tanzen. Zwischen Konfetti, Kostüm-Kreaturen und herabfallenden Alltagssorgen wird aus dem ehrwürdigen Haus am Weißen Hirsch für eine Nacht ein Tollhaus voller Menschen, Tiere und Sensationen.
TAG24 präsentiert Dresdens größte Faschings-Party! Und die Eventmacher von Waterloo beweisen, dass von Faschingsmuffelei in Dresden keine Rede sein kann, wenn erst einmal "HIPPHIPP ORAL" durch die Hallen schallt.
Wer hier dabei ist, merkt schnell: Fasching heißt nicht nur Pappnase und Pappbecher, sondern Narrenfreiheit im XXL-Format.
Drei Floors, Showeinlagen und Schnapstaxi
Im großen Ballsaal steigt der klassische Saalfasching, während Schaumschläger DJ FOX mit seinem legendären Zehnfach-CD-Wechsler die Menge in Dauerrotation versetzt.
Im Blauen Salon wird es verwegener: DJ Agent Twist, der "Indiana Jones der Schallplattenunterhalter", schickt das Publikum auf eine heiß-rhythmische Schatzsuche im Party-Dschungel.
In der Kakadu Bar übernimmt DJ Rollercoaster, die Hitgießkanne aus Zamunda, das Zepter und gießt die Menge, bis selbst der letzte Faschingsmuffel weich wird.
Dazwischen warten Kuriositäten, Polonaisen, Schnapstaxi und spontane Showeinlagen, die jede Ecke des Hauses bespielen und das Parkhotel zum wandelnden Erlebnispark machen. Wer sich treiben lässt, stolpert vom Dschungel-Floor zu Engtanzmomenten, von der Glücksrad-Diskothek zu Fotostationen und Karaoke - Langeweile hat hier absolutes Hausverbot.
Einlass ist ab 19 Uhr, Tickets sollte man sich dringend im Vorverkauf online unter www.fasching-dresden.de holen oder an bekannten VVK-Stellen wie zum Beispiel SAX-Ticket.
Titelfoto: PR/Waterloo Produktion/Michael Schmidt