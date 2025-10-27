Drittliga-Coach mit legendärem Interview: "So viele Hu***söhne kann es gar nicht geben"

Duisburg - Der Frust an der Wedau war am Sonntag groß: Aufsteiger MSV Duisburg vergeigte durch ein 1:1-Unentschieden im Derby gegen Rot-Weiss Essen die Tabellenführung der 3. Liga, die sich Energie Cottbus schnappte. Nach dem Spiel lief RWE-Coach Uwe Koschinat (54) am TV-Mikrofon zur Hochform auf.

Essens Trainer Uwe Koschinat (54) fand am Sonntag nach dem Derby in Duisburg legendäre Worte. © IMAGO / Kirchner-Media

Vor allem am Ende eines hitzigen Duells kam es zu unschönen Szenen. Nachdem in der 90. Minute der Essener Torhüter Jakob Golz (27) und sein eigener Linksverteidiger Franci Bouebari (22) zusammengerauscht waren und am Boden lagen, hagelte es aus dem Duisburger Fanblock Bierbecher. Sogar die MSV-Spieler stellten sich daraufhin schützend vor die gegnerischen Akteure.

Schon während des gesamten Spiels über hallten immer wieder "Hu***söhne"-Rufe durch die Schauinsland-Reisen-Arena. Das veranlasste RWE-Koschinat nach Abpfiff zu legendären Aussagen am Mikrofon von Magenta Sport.

"Vielleicht kriege ich jetzt einen riesigen Shitstorm, aber ich stelle mir immer die Frage, wie viele Frauen in den letzten 30 Jahren irgendwo im horizontalen Gewerbe tätig gewesen sein müssen, weil so viele Hu***söhne kann es auf der ganzen Welt gar nicht geben", kommentierte er die Schmähgesänge.

Er finde es einfach unangebracht. Wenn die Fanlager einfach konsequent ihre eigenen Mannschaften unterstützen würden, wäre "es ein noch viel geileres Derby".

Er hoffte, dass es friedlich bleiben würde, denn, "am Ende davon lebt die 3. Liga, davon lebt der Fußball, dass solche Spiele stattfinden und dass wir in der Atmosphäre Fußball spielen können, das ist schon ein Privileg", fand er dennoch lobende Worte für die Stimmung.