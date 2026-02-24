Ehekrise? Von wegen! So glücklich sind die Biebers wirklich

USA - Trotz immer wieder aufkommender Spekulationen über Eheprobleme wirken Justin Bieber (31) und Hailey Bieber (29) glücklicher denn je.

Justin und Hailey Bieber sind seit 2018 verheiratet. (Archivbild) © Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In einem Interview mit der Vogue schwärmte der Sänger: "Ich lebe die Tage, von denen ich immer geträumt habe."

Das Paar ist seit 2018 verheiratet und bekam im August 2024 seinen ersten Sohn, Jack Blues. Seither halten sie das Privatleben ihres Sohnes größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, geben aber hin und wieder kleine Einblicke in ihren Alltag als Familie.

Auch Hailey genießt ihre Rolle als Mutter in vollen Zügen. Im Podcast Therapuss erklärte sie: "Es ist einfach das Coolste, einer kleinen Person dabei zuzusehen, wie sie zu ihrer eigenen kleinen Person wird."

Justin betont, dass eine Familie mit Hailey genau das sei, was er sich "immer erträumt" habe.