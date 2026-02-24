Ehekrise? Von wegen! So glücklich sind die Biebers wirklich
USA - Trotz immer wieder aufkommender Spekulationen über Eheprobleme wirken Justin Bieber (31) und Hailey Bieber (29) glücklicher denn je.
In einem Interview mit der Vogue schwärmte der Sänger: "Ich lebe die Tage, von denen ich immer geträumt habe."
Das Paar ist seit 2018 verheiratet und bekam im August 2024 seinen ersten Sohn, Jack Blues. Seither halten sie das Privatleben ihres Sohnes größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, geben aber hin und wieder kleine Einblicke in ihren Alltag als Familie.
Auch Hailey genießt ihre Rolle als Mutter in vollen Zügen. Im Podcast Therapuss erklärte sie: "Es ist einfach das Coolste, einer kleinen Person dabei zuzusehen, wie sie zu ihrer eigenen kleinen Person wird."
Justin betont, dass eine Familie mit Hailey genau das sei, was er sich "immer erträumt" habe.
Hailey kann sich mit Justin noch weitere Kinder vorstellen
Bei einem Vogue-Event in Australien hob Hailey zudem hervor, wie wichtig eine verlässliche Partnerschaft sei: "Ich bin hier und arbeite, und mein Sohn ist zu Hause bei seinem Vater und hat die beste Zeit. Diese Unterstützung zu haben, ist sehr befreiend", erklärte die 29-Jährige.
Auch kann sie sich vorstellen, noch ein Kind mit Justin zu bekommen: "Ich möchte auf jeden Fall noch ein Kind. Ich habe es nicht eilig, aber ich will definitiv noch eins. Vielleicht bekomme ich noch vier. Vielleicht drei. Ich weiß es wirklich nicht. Ich gehe das ganz entspannt Tag für Tag an", erklärte sie im Podcast.
Titelfoto: Bildmontage: LISA O'CONNOR / AFP, AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP,