Ausraster wegen iPhone: Justin Bieber will Mitarbeiter von Apple würgen

Los Angeles (USA) - Popstar Justin Bieber (31) ist mächtig sauer und hat Apple-Mitarbeitern angedroht, sie in den Würgegriff nehmen zu wollen.

Sänger Justin Bieber (31) stört sich an der Diktierfunktion seines iPhones. (Archivbild) © Evan Agostini/AP/dpa

Grund für den Ausraster des kanadischen Sängers war die Funktionsweise seines iPhones. Genauer gesagt die Diktierfunktion, die dem 31-Jährigen immer wieder ungewollt in die Quere kommt.

"Wenn ich noch einmal nach dem Absenden einer Nachricht auf diese Diktierfunktion drücke und es dann piept und meine Musik erneut stoppt, dann werde ich alle bei Apple finden und sie in einen Würgegriff von hinten nehmen", schrieb Bieber in einem aufgebrachten Beitrag auf X.

Wohl für das Entwicklerteam des US-Konzerns verdeutlichte der "Baby"-Sänger mit einem Bild, was genau ihm am Design so stört: Das kleine Mikrofon neben dem Textfeld hat er rot umkreist.

Selbst wenn er die Diktierfunktion aktiviere, komme er mit seinen Fingern weiterhin auf den Mikrofon-Knopf und aktiviere die Sprachfunktion. Neben seinem Zorn lieferte Bieber jedoch direkt auch eine Lösung für sein Problem mit: "Die Senden-Schaltfläche sollte nicht mehrere Funktionen an derselben Stelle haben."