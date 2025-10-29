Fans überrascht: Justin Bieber spricht Klartext über Ehebruch
USA - Justin Bieber (31) hat in einem Twitch-Stream seine Sicht auf Treue und die Gedanken über andere Frauen geteilt.
Der 31-jährige Sänger erklärte, dass er bereits das Fantasieren über eine Frau, mit der man nicht zusammen ist, als schweren Treuebruch empfindet.
"Wenn man auch nur lustvoll an eine Frau denkt, ist das dasselbe, als würde man es tatsächlich tun. Ehebruch oder was auch immer", sagte Bieber. "Es ist dasselbe - wenn man auch nur eine Sekunde lang daran denkt", fügte er hinzu.
Während des Livestreams trug Bieber einen pinkfarbenen Kapuzenpullover über einem weißen Hemd, während er gemeinsam mit Freunden im In-N-Out-Burger-Restaurant aß.
In den sozialen Medien sorgten seine Aussagen für unterschiedliche Reaktionen.
Seine Aussagen lösten gemischte Reaktionen aus
Einige Nutzer wiesen darauf hin, dass nicht jeder in der Lage sei, seine lüsternen Gedanken zu kontrollieren.
Ein Kommentar lautete: "Justin benimmt sich hier, als würde er Sonntagsschule geben, obwohl die Hälfte seiner Lieder wie Beichten aus der Fremdgeh-Abteilung klingt."
Andere Nutzer lobten hingegen Biebers Einstellung und seine Treue.
Bieber ist seit sieben Jahren mit seiner Frau Hailey (28) verheiratet. Das Paar gab sich am 13. September 2018 in New York City das Jawort und hat einen gemeinsamen Sohn, der vor zwei Monaten zwei Jahre alt geworden ist.
Titelfoto: Screenshot/X/luvshelo