Fans überrascht: Justin Bieber spricht Klartext über Ehebruch

USA - Justin Bieber (31) hat in einem Twitch-Stream seine Sicht auf Treue und die Gedanken über andere Frauen geteilt.

Justin Bieber (31) trug während des Livestreams einen pinkfarbenen Kapuzenpullover. © Screenshot/X/luvshelo

Der 31-jährige Sänger erklärte, dass er bereits das Fantasieren über eine Frau, mit der man nicht zusammen ist, als schweren Treuebruch empfindet.

"Wenn man auch nur lustvoll an eine Frau denkt, ist das dasselbe, als würde man es tatsächlich tun. Ehebruch oder was auch immer", sagte Bieber. "Es ist dasselbe - wenn man auch nur eine Sekunde lang daran denkt", fügte er hinzu.

Während des Livestreams trug Bieber einen pinkfarbenen Kapuzenpullover über einem weißen Hemd, während er gemeinsam mit Freunden im In-N-Out-Burger-Restaurant aß.

In den sozialen Medien sorgten seine Aussagen für unterschiedliche Reaktionen.