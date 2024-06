18.06.2024 06:30 632 Eifersuchtsdrama: Ex mit anderer Frau in "Sex on the Beach"-Zimmer erwischt!

Das Eifersuchtsdrama bei "Ex on the Beach" nimmt auch in Folge 7 weiterhin seinen Lauf. Vor allem Alessa (27), Josua (27) und Sharon (25) stehen im Mittelpunkt.

Von Annika Rank

Mexiko - Das Eifersuchtsdrama bei "Ex on the Beach" nimmt auch in Folge 7 weiterhin seinen Lauf. Vor allem Alessa (27), Josua (27) und Sharon (25) stehen im Mittelpunkt. Während Sharon (25) von der Eifersucht übermannt wird ... © Screenshot: RTL+ "Ich bin mal wieder die zweite Geige für ihn, kenn ich ja von draußen", weint Sharon beim Anblick des Flirts zwischen ihrem Ex und der "Love Island"-Blondine. Egal, wie oft und deutlich Josua ihr klarzumachen versucht, dass er ihre Gefühle nicht erwidern kann - sie gibt die Hoffnung nicht auf. Schließlich gibt Sharon den beiden "Love Island"-Veteranen ihren "Segen": "Mach, was du willst mit Alessa … aber dann f*** dich so dermaßen ins Knie, dass ich nie wieder mit dir rede!"

Das nimmt ihr muskelbepackter Ex offensichtlich als Motivation, um Vollgas bei Alessa zu geben: Ein Kuss und eine Massage führen dazu, dass das neue Paar die Nacht schließlich im Sex-on-the-Beach-Raum verbringt. Ex on the Beach "Ex on the Beach": Fremdgeher Cris fährt zweigleisig - "Elli hat berechtigterweise Schiss" Auch Sharon, die plötzlich ins Zimmer platzt, um Josua eine letzte Ansage zu machen, kann die heiße Übernachtung nicht stoppen. Am nächsten Morgen weiß Alessa dann begeistert zu berichten: "Sein P**** fühlt sich sehr kräftig und stark an." Schön. ... vergnügen sich Josua (27) und Alessa (27) in der Badewanne. © Screenshot: RTL+ "Ex on the Beach": Finden diese Ex-Partner wieder zueinander? Werden Markus (32) und Nele (25) ein Comeback wagen? © Screenshot: RTL+ Die Ex-Flammen Markus (32) und Nele führen ein klärendes Gespräch, in dem vor allem die 25-Jährige endlich mal ehrlich ihre Sorgen und Kritikpunkte auf den Tisch legen kann. So hatte sie während der Beziehung immer das Gefühl, sich für den Abenteurer verbiegen zu müssen: "Wenn ich so war, wie ich bin, hab ich von ihm einen auf den Deckel bekommen." Heute würde sie sich das nicht mehr gefallen lassen. Markus ist sich unterdessen sicher: Er will seine Ex um jeden Preis zurückgewinnen. "Nele ist ein süßes Bauernmädchen, das ein einfaches Leben will. Und Markus sehnt sich nach Highlife und Luxus und Qualität", bringt Beobachter Phillip (28) die komplizierte Situation auf den Punkt. Ex on the Beach Fabis Liebesdreier sorgt bei "Ex on the Beach" für Stress: "Verarschst Du Frauen immer noch?" Das Terror Tablet schlägt gnadenlos zu und zwingt die Gruppe schließlich dazu, entweder Nele oder Natali (27) nach Hause zu schicken. Als Nele daraufhin die Koffer packen muss, fasst sich Markus ein Herz und folgt ihr aus der Villa. Ob es daheim ein Liebes-Comeback geben wird? "Schauen wir mal, wie das weitergeht." Bei Neles Auszug entscheidet sich Markus dafür, mit ihr nach Hause zu gehen. Die Gruppe verabschiedet sie tränenreich. © Screenshot: RTL+ Christian spielt ein doppeltes Spiel Jeanine (27) und Steffi (28) sind beide Christians unangefochtene "Nummer eins". Alles klar ... © Screenshot: RTL+ Christian (22) genießt unterdessen seine Rolle als Playboy #1 und macht erst Jeanine (27), und kurz darauf auch Steffi (28) schöne Augen. Nach einem betrunkenen Cringe-Kuss mit Letzterer sieht er seine Felle davonschwimmen, kriecht zurück zu Jeanine und schleimt: "Ich würde mir wünschen, in dein Herz reinzugehen, und ich schwöre, ich würde dich nicht enttäuschen." Aus für den Zuschauer unerfindlichen Gründen glaubt Jeanine ihm seine Worte und scheint ihm den Fremdknutscher zu verzeihen. Na, hoffentlich geht das gut ... Die siebte Folge von "Ex on the Beach" kannst Du ab sofort im Stream auf RTL+ sehen.

Titelfoto: Montage Screenshot: RTL+