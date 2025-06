Seitensprung mit Schwester fliegt auf - "Dieser Mensch ist für mich ab sofort gestorben"

Mexiko - In der neuen Doppelfolge " Ex on the Beach " bricht Marc-Robin (31) endlich sein Schweigen und gesteht Marlisa (35) sein - nicht sonderlich gut gehütetes - Geheimnis. Das war's dann wohl mit seinem "guten" Ruf.

Marlisa (35) muss im TV erfahren, dass ihr Ex heimlich mit ihrer Schwester geschlafen hat. Nichts für schwache Nerven. © Screenshot/RTL+

Nachdem der "Temptation Island"-Fremdgeher seine Ex-Situationship Marlisa fünf Minuten lang unnötig auf die Folter gespannt hat, bringt er es endlich über die Lippen: In der Nacht, als die beiden zum ersten Mal miteinander geschlafen hatten, ist er auch mit ihrer Schwester intim geworden.

Das zieht der Blondine verständlicherweise den Boden unter den Füßen weg: "Niemals, oh mein Gott", bricht sie sofort in Tränen aus. "Das ist so krank, wie kann ein Mensch so sein?!"

Während sich Marlisa von den anderen Frauen in der Villa trösten lässt, schwankt Marc-Robin zwischen Reue und ... Stolz?! "Ich hab noch nie in meinem Leben gehört, dass jemand so was gemacht hat", schüttelt er über sich selbst den Kopf, kann sich aber ein Grinsen nicht verkneifen.

Marc-Robins aktuelle Flamme Marta (24) kommt angesichts dieser fragwürdigen Situation ins Grübeln - allerdings nur für ein paar Minuten, denn die Nacht verbringt sie dann trotzdem mit dem Mann, der seinen hart erarbeiteten Ruf als "Maus-Robin" nun wohl endgültig in die Tonne treten kann.

Doch Marlisa bleibt dabei: "Dieser Mensch ist für mich ab sofort absolut gestorben! Mittlerweile empfinde ich nur Hass für ihn."