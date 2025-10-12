Mädchen (12) von 17 Teenies missbraucht: "Oralverkehr ist doch keine Vergewaltigung, oder?"

Wien (Österreich) - Offenbar über Monate hinweg wird ein Mädchen sexuell missbraucht - von angeblich 17 größtenteils minderjährigen Jungen . Als Annas* Mutter Katharina* davon erfährt, bricht eine Welt zusammen. Und nochmals, als die ersten Urteile fallen.

Über Monate hinweg wurde eine Zwölfjährige von mehreren Jungs gleichzeitig vergewaltigt. (nachgestellte Szene) © ZDF/Dino von Wintersdorff / Eco Media TV

Anna (12) lernt einen vier Jahre älteren Jungen aus dem Wiener Stadtteil Favoriten kennen, die beiden aus dem sozialen Brennpunkt werden ein Paar, wie in der ZDFinfo-Doku "Ein Opfer. Viele Täter" skizziert wird.

Anfangs habe nur er sexuelle Handlungen verlangt. Später trifft er seine Freundin in Park- oder Treppenhäusern, bestellt Kumpels dazu, die die Minderjährige gemeinsam missbrauchen.

Druckmittel für die Gang waren angefertigte Videoaufzeichnungen, die sie zu veröffentlichen drohte, sollte Anna sich weigern.

Sogar ein Hotelzimmer soll gebucht worden sein, in dem sich Anna und 13 andere Jungen aufgehalten, sich abwechselnd an ihr vergangen hätten.

Das hinterlässt bei dem Mädchen, das daheim immer wieder das Essen verweigert, Spuren. "Meine Tochter war ganz plötzlich einfach anders", sagt Mutter Katharina in ihrer Aussage bei der Polizei. "Sie hatte einen ganz leeren Blick. Man hat das Gefühl gehabt, man sieht durch sie durch. Das war schrecklich."