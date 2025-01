Frau mit seltener Vagina verrät: Dafür hat mir ein Mann 2400 Euro gezahlt

Annie Charlotte macht ordentlich Geld auf OnlyFans. © Screenshot/Instagram/annieecharlotte

Die Britin leidet unter der seltenen Uterusfehlbildung "Uterus didelphys", sie hat also zwei Gebärmuttern und auch zwei Vaginen.

Auf OnlyFans zeigt sie ihren Followern mithilfe eines Spekulums (Untersuchungsinstrument), wie ihre Anatomie aus der Nähe aussieht.

Im Interview mit "news.com.au." hat sie jetzt offen über die kuriosesten Anfragen gesprochen.

Ein Mann habe ihr umgerechnet rund 2400 Euro für Badewasser gezahlt. "Ich habe ihm ein Foto von mir in der Badewanne geschickt, etwas von dem Wasser in ein Glas geschöpft und es in die USA geschickt", so die 26-Jährige.

Geld bekommt sie auch für Videos, in denen ihre Unterwäsche in beide ihrer Vaginen steckt. Knapp 18.000 Euro verdient sie alleine durch ihren Unterwäsche-Verkauf - pro Monat! Auch ein abgeschnittener Zehennagel brachte bereits um die 180 Euro.

Mehrere Stunden verbringt die Erotikdarstellerin auch mit dem Spielen von Video-Games wie League of Legends oder Call of Duty. Allein durch das Streamen generiert sie Summen um die 12.000 Euro im Monat.