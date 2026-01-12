Eklat in Regionalbahn: Fahrgast zeigt Porno statt Ticket vor

Laufenburg - Ein bizarrer und zugleich verstörender Vorfall ereignete sich am späten Freitagabend in einer Regionalbahn im Landkreis Waldshut.

Nach Angaben der Bundespolizei von Montag ereignete sich der Vorfall auf der Strecke zwischen Laufenburg (Landkreis Waldshut) und Waldshut-Tiengen. Im Rahmen einer routinemäßigen Fahrkartenkontrolle forderte die 52-jährige Zugbegleiterin den Reisenden auf, sein Ticket vorzuzeigen.

Anstatt eines gültigen Fahrscheins hielt der 42-jährige syrische Staatsangehörige der Beamtin Videos mit sexuellem Inhalt entgegen. Die Bahnmitarbeiterin verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Die Situation beruhigte sich auch nach dem Eintreffen einer Streife nicht. Laut Polizei beleidigte und bedrohte der Mann die 52-jährige Zugbegleiterin massiv, als die Beamten ihn festnahmen.