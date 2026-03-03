Mann spricht Mädchen an und verletzt sie mit Pfefferspray

Penzberg - Ein junger Mann soll im oberbayerischen Penzberg zwei Mädchen unabhängig voneinander angesprochen und mit Pfefferspray verletzt haben.

Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann nicht nur ein Mädchen angesprochen und verletzt hat. (Symbolbild) © 123RF/Heiko Kueverling

Er wurde festgenommen und dann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, wie die Polizeiinspektion Penzberg im Landkreis Weilheim-Schongau mitteilte.

Zunächst habe der Täter ein Mädchen im Grundschulalter an zwei verschiedenen Orten angesprochen und ihm Süßigkeiten angeboten, schilderte ein Polizeisprecher.

Als das Kind das zweite Mal ablehnte, habe der Täter ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und sich entfernt. Das Mädchen wurde mit leichten Verletzungen ambulant im Krankenhaus versorgt.

Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass der gleiche Mann bereits eine Stunde zuvor ein anderes Mädchen im Grundschulalter, das auf einem Roller in der Penzberger Innenstadt unterwegs war, körperlich angegriffen und dann mit Pfefferspray attackiert hatte. Auch dieses Kind wurde ambulant in der Klinik behandelt.