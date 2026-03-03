Randalierer ist kaum zu bändigen: 19-Jähriger verletzt mehrere Polizisten

Berlin - Ein 19-Jähriger hat am Montagabend in Berlin-Wilhelmstadt mehrere Polizisten angegriffen. Ein Beamter wurde schwer verletzt.

Ein Polizist musste seinen Dienst quittieren. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Blasewitzer Ring gerufen, weil der junge Mann dort randalierte, wie die Polizei mitteilte.

Beim Versuch, den Sachverhalt aufzuklären, beleidigte der 19-Jährige die Polizisten zunächst massiv und leistete bei der anschließenden Festnahme erheblichen Widerstand.

Er verletzte einen Beamten durch gezielte Tritte und Schläge gegen Kopf und Oberkörper, weitere Einsatzkräfte erlitten Blessuren an Armen und Beinen.

Da der junge Mann psychisch auffällig war, sollte er in ein Krankenhaus gebracht werden. Als die Polizisten ihn zum Streifenwagen brachten, tauchten plötzlich ein Bekannter (19) und der Vater (46) des Tatverdächtigen auf und versuchten mit Gewalt, die Festnahme zu verhindern.