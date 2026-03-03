Wegen Haftbefehl: Mann flieht vor Polizei, dann schaltet sich das SEK ein

Erlangen - Weil ein 55 Jahre alter Mann vor der Polizei geflohen ist, um einem Haftbefehl zu entkommen, kam es am Dienstag in Erlangen-Büchenbach zu einem SEK-Einsatz.

Nach einem Haftbefehl haben Spezialeinsatzkräfte einen 55-Jährigen in seiner Wohnung in Mittelfranken festgenommen. (Symbolfoto) © Marius Becker/dpa

Laut Polizeiangaben wollten die Beamten am Alten Markt den Gesuchten gegen 12 Uhr festnehmen. Allerdings floh dieser vor den Einsatzkräften. Er schloss sich kurz darauf in seine Wohnung ein.

"Da Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung vorlagen, wurden Spezialeinsatzkräfte (SEK) hinzugezogen. Sie konnten den Mann schließlich widerstandslos in seiner Wohnung verhaften", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Verletzt wurde bei dem Einsatz laut Angaben niemand. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Den Grund für den Haftbefehl nannte ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht.